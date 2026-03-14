英超│热刺明晚对利物浦有13人缺阵 主教练杜陀：职业生涯未见过﹗

热刺明晚英超作客利物浦，力图终止各赛事6连败颓势，可是球队遇上严重伤兵潮，共有13人因为受伤和停赛缺阵，包括云迪云、基斯甸罗美路和祖奥包连夏3名防守主将。该队主教练杜陀矢言这是他从未遇过的局面，的确是非常不寻常。(Now611、621台周一凌晨0:30直播)

热刺共有13人缺阵 中后场问题严重

今季受尽伤兵问题折磨的热刺，明晚作客利物浦继续有长期伤兵威尔逊奥度拔、占士麦迪臣、古路锡夫斯基、古度斯、宾坦古亚、宾戴维斯、乌杜治和贝治华倦勤，中坚云迪云亦因上轮联赛领红牌停赛，而刚周中欧联不敌马德里体育会时撞伤头部的基斯甸罗美路及祖奥包连夏，亦因为脑震荡规范章程而未能出场，加上比苏马和干拿加历查分别受伤和发烧，同样未能候命，合共有13位球员缺阵。

杜陀坦言未见过这局面

该队目前于各赛事6连败，英超仅比护级线多1分，但今场残阵对利物浦实不敢寄予厚望。该队主教练杜陀亦指未遇过这样的局面：「我们组建正选阵容时，遇到很多问题，这支球队就是如此，问题一直发生。每场比赛都会缺少2名球队，下场又有人组牌，这情况我在职业生涯中非常罕见，我未见过这种局面。」同时杜陀提到球迷们总是认为在换帅后，一切问题迎刃而解，这看法非常可笑，现实完全不同。