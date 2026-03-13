欧霸｜维拉作客里尔爆警民冲突 法国警挥警棍驱球迷 网传有人被电枪击中(有片)

阿士东维拉在周四晚的欧霸杯16强首回合作客法国球队里尔，最终凭借奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）的入球以1:0获胜，在晋级路上占得先机。然而，在球场外却发生了极不愉快的一幕。社交媒体上流传的影片显示，维拉的作客球迷在入场前，与当地法国警察发生激烈冲突，警方更被拍到挥舞警棍驱赶球迷，场面一度混乱。

点击观看片段

🚨 NEW: Aston Villa fans were tasered and denied entry. 😱 pic.twitter.com/Uz9a3FHoXQ — RazedFootball (@RazedFootball) March 13, 2026

网传法国警方用警棍打维拉球迷片段

根据社交媒体帐户「Aston Villa Updates」发布的影片，在里尔的皮埃尔-莫鲁瓦球场（Stade Pierre-Mauroy）外，一批准备入场的维拉球迷与法国警察及保安人员对峙。影片中，可见到有警员向球迷挥舞警棍，亦有球迷试图阻止冲突升级，大喊「不要！」及「你会被捕的！」。随后，警察和保安人员合力关上一道金属闸门，阻止大批球迷从该入口进入球场。发布影片的网民更声称，有部分球迷在混乱中被电枪击中。

这段影片在网上引起极大回响，大批球迷留言怒轰法国警方的处理手法。「法国警察绝对令人震惊，」一位球迷写道。另一位球迷则愤怒地表示：「在我们已经两次出示门票后，还发生这种事。」不少球迷亦对在场维拉球迷的安全表示担忧。

2022欧联决赛发生同类事件

这并非首次有英格兰球迷投诉在法国遭到不当对待。在2022年于巴黎举行的欧联决赛，利物浦球迷便曾被法国警方施放催泪气体，法国政府其后更在缺乏证据下，声称有利物浦球迷试图持假票入场，引发极大争议。

尽管场外发生冲突，但维拉的作客球迷最终仍顺利入场，并见证了球队取得重要的胜利。