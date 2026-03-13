欧霸｜维拉作客里尔爆警民冲突 法国警挥警棍驱球迷 网传有人被电枪击中(有片)
更新时间：20:33 2026-03-13 HKT
发布时间：20:33 2026-03-13 HKT
发布时间：20:33 2026-03-13 HKT
阿士东维拉在周四晚的欧霸杯16强首回合作客法国球队里尔，最终凭借奥尼屈坚斯（Ollie Watkins）的入球以1:0获胜，在晋级路上占得先机。然而，在球场外却发生了极不愉快的一幕。社交媒体上流传的影片显示，维拉的作客球迷在入场前，与当地法国警察发生激烈冲突，警方更被拍到挥舞警棍驱赶球迷，场面一度混乱。
点击观看片段
🚨 NEW: Aston Villa fans were tasered and denied entry. 😱 pic.twitter.com/Uz9a3FHoXQ
— RazedFootball (@RazedFootball) March 13, 2026
网传法国警方用警棍打维拉球迷片段
根据社交媒体帐户「Aston Villa Updates」发布的影片，在里尔的皮埃尔-莫鲁瓦球场（Stade Pierre-Mauroy）外，一批准备入场的维拉球迷与法国警察及保安人员对峙。影片中，可见到有警员向球迷挥舞警棍，亦有球迷试图阻止冲突升级，大喊「不要！」及「你会被捕的！」。随后，警察和保安人员合力关上一道金属闸门，阻止大批球迷从该入口进入球场。发布影片的网民更声称，有部分球迷在混乱中被电枪击中。
这段影片在网上引起极大回响，大批球迷留言怒轰法国警方的处理手法。「法国警察绝对令人震惊，」一位球迷写道。另一位球迷则愤怒地表示：「在我们已经两次出示门票后，还发生这种事。」不少球迷亦对在场维拉球迷的安全表示担忧。
2022欧联决赛发生同类事件
这并非首次有英格兰球迷投诉在法国遭到不当对待。在2022年于巴黎举行的欧联决赛，利物浦球迷便曾被法国警方施放催泪气体，法国政府其后更在缺乏证据下，声称有利物浦球迷试图持假票入场，引发极大争议。
尽管场外发生冲突，但维拉的作客球迷最终仍顺利入场，并见证了球队取得重要的胜利。
最Hit
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT