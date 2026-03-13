Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜诺定咸森林围攻未果0：1不敌米迪兰特 曹圭成后备建功

足球世界
更新时间：06:50 2026-03-13 HKT
发布时间：06:50 2026-03-13 HKT

诺定咸森林周四在欧霸杯16强首回合吃闷棍，尽管全场占尽优势，却因门前把握力欠佳，在比赛末段更被米迪兰特的韩国前锋曹圭成（Cho Gue-Sung）一箭定江山，主场以 0：1 饮恨。森林必须在下周四作客丹麦时击败对方，才能晋级8强。

今场比赛于森林主场城市球场的举行，主队开赛后迅速掌控节奏，艾利诺安达臣（Elliot Anderson）在领队域陀彭利拿（Vitor Pereira）的战术体系下表现活跃，多次策动威胁传球。上半场森林创造了大量机会，但伊戈捷西斯（Igor Jesus）及奥马利赫捷臣（Omari Hutchinson）的射门均被对方门将奥拉夫臣（Elias Olafsson）神勇化解。半场双方互无纪录。

基比斯韦特孤掌难鸣。美联社
基比斯韦特孤掌难鸣。美联社
曹圭成攻入全场唯一入球。美联社
曹圭成攻入全场唯一入球。美联社
曹圭成顶破森林大门一刻。美联社
曹圭成顶破森林大门一刻。美联社

曹圭成80分钟一锤定音

换边后森林加强压力，几乎将米迪兰特压制在半场内。最接近入球的机会出现在奥拉艾拿（Ola Aina）近门起脚，但皮球竟省中队友基比斯韦特（Morgan Gibbs-White）弹出。久攻不下的森林在80分钟后体力下降，客军乘势反击，最终由后备入替的曹圭成，在禁区内无人看管下接应传中，泰山压顶式顶入全场唯一入球，带领米特兰特爆冷以1：0胜出。这场失利令森林晋级之路蒙上阴影，下周他们将会作客丹麦出战次回合，必须胜出才能保持出线希望。

水晶宫闷和AEK拉亚拿卡

另一支英超球会水晶宫，于欧协联主场迎击塞浦路斯球会AEK拉亚拿卡，虽然全场围攻对手，但在一众锋将忘带射门鞋下，仅与对方踢成0：0。两军将于下周再战。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
20小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
2小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
15小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
13小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
17小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
22小时前
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
10小时前