欧霸｜诺定咸森林围攻未果0：1不敌米迪兰特 曹圭成后备建功

诺定咸森林周四在欧霸杯16强首回合吃闷棍，尽管全场占尽优势，却因门前把握力欠佳，在比赛末段更被米迪兰特的韩国前锋曹圭成（Cho Gue-Sung）一箭定江山，主场以 0：1 饮恨。森林必须在下周四作客丹麦时击败对方，才能晋级8强。

今场比赛于森林主场城市球场的举行，主队开赛后迅速掌控节奏，艾利诺安达臣（Elliot Anderson）在领队域陀彭利拿（Vitor Pereira）的战术体系下表现活跃，多次策动威胁传球。上半场森林创造了大量机会，但伊戈捷西斯（Igor Jesus）及奥马利赫捷臣（Omari Hutchinson）的射门均被对方门将奥拉夫臣（Elias Olafsson）神勇化解。半场双方互无纪录。

基比斯韦特孤掌难鸣。美联社

曹圭成攻入全场唯一入球。美联社

曹圭成顶破森林大门一刻。美联社

曹圭成80分钟一锤定音

换边后森林加强压力，几乎将米迪兰特压制在半场内。最接近入球的机会出现在奥拉艾拿（Ola Aina）近门起脚，但皮球竟省中队友基比斯韦特（Morgan Gibbs-White）弹出。久攻不下的森林在80分钟后体力下降，客军乘势反击，最终由后备入替的曹圭成，在禁区内无人看管下接应传中，泰山压顶式顶入全场唯一入球，带领米特兰特爆冷以1：0胜出。这场失利令森林晋级之路蒙上阴影，下周他们将会作客丹麦出战次回合，必须胜出才能保持出线希望。

水晶宫闷和AEK拉亚拿卡

另一支英超球会水晶宫，于欧协联主场迎击塞浦路斯球会AEK拉亚拿卡，虽然全场围攻对手，但在一众锋将忘带射门鞋下，仅与对方踢成0：0。两军将于下周再战。