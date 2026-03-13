英超｜热刺门将坚士基传季后离队　遭「公开处刑」拟外借寻求重生

热刺年轻门将坚士基（Antonin Kinsky）的热刺生涯，恐怕已走到尽头。在周二对阵马德里体育会的欧联「惨案」中，坚士基仅上阵17分钟便被领队杜陀（Igor Tudor）换走。据悉，这场「公开羞辱」令他心灰意冷，并已计划在今夏转会窗寻求离队。

在热刺以2：5惨败马体会的欧联夜，坚士基经历了职业生涯最耻辱的17分钟。杜陀在球队开赛连失三球后，随即将这名22岁门将换走。最令人寒心的是，坚士基含泪离场时，杜陀完全没有给予任何安慰或眼神接触，这种「公开处刑」式的调动引发球坛强烈抨击，连前曼联名将迪基亚亦发文声援。

坚士基在马德里经历了犹如灾难的一夜。美联社

杜陀提早换走坚士基的做法遭到外界批评。美联社

坚士基被换走时，队长罗美路上前鼓励。美联社

认为在杜陀治下已无前途

《电讯报》报道，坚士基已彻底心灰意冷。此前他曾两度申请外借寻求正选机会，均遭球会拒绝。然而，在球队防线整体失准的情况下，他感到自己被当成了唯一代罪羔羊。在杜陀现时的高压执教风格下，坚士基认为自己在热刺已无前途，并计划于今夏转会窗开启后强烈要求离队，以重建崩溃的自信。

坚士基的离队意愿反映了热刺更衣室的极度低迷。球会目前联赛护级命悬一线，连季票续约都因降班威胁而被迫延期，坏消息接踵而来。若热刺来季最终要降班英冠，对球会上下而言，将会是彻头彻尾的灾难。