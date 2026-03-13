Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺门将坚士基传季后离队　遭「公开处刑」拟外借寻求重生

足球世界
更新时间：04:43 2026-03-13 HKT
发布时间：04:43 2026-03-13 HKT

热刺年轻门将坚士基（Antonin Kinsky）的热刺生涯，恐怕已走到尽头。在周二对阵马德里体育会的欧联「惨案」中，坚士基仅上阵17分钟便被领队杜陀（Igor Tudor）换走。据悉，这场「公开羞辱」令他心灰意冷，并已计划在今夏转会窗寻求离队。

在热刺以2：5惨败马体会的欧联夜，坚士基经历了职业生涯最耻辱的17分钟。杜陀在球队开赛连失三球后，随即将这名22岁门将换走。最令人寒心的是，坚士基含泪离场时，杜陀完全没有给予任何安慰或眼神接触，这种「公开处刑」式的调动引发球坛强烈抨击，连前曼联名将迪基亚亦发文声援。

坚士基在马德里经历了犹如灾难的一夜。美联社
坚士基在马德里经历了犹如灾难的一夜。美联社
杜陀提早换走坚士基的做法遭到外界批评。美联社
杜陀提早换走坚士基的做法遭到外界批评。美联社
坚士基被换走时，队长罗美路上前鼓励。美联社
坚士基被换走时，队长罗美路上前鼓励。美联社

认为在杜陀治下已无前途

《电讯报》报道，坚士基已彻底心灰意冷。此前他曾两度申请外借寻求正选机会，均遭球会拒绝。然而，在球队防线整体失准的情况下，他感到自己被当成了唯一代罪羔羊。在杜陀现时的高压执教风格下，坚士基认为自己在热刺已无前途，并计划于今夏转会窗开启后强烈要求离队，以重建崩溃的自信。

坚士基的离队意愿反映了热刺更衣室的极度低迷。球会目前联赛护级命悬一线，连季票续约都因降班威胁而被迫延期，坏消息接踵而来。若热刺来季最终要降班英冠，对球会上下而言，将会是彻头彻尾的灾难。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
3小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
12小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
21小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
7小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
10小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
21小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
14小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
14小时前