Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜热刺宣布延后季票续约期限 待联赛身份「尘埃落定」再决定

足球世界
更新时间：03:43 2026-03-13 HKT
发布时间：03:43 2026-03-13 HKT

热刺现时面对自1977年以来最严峻的降班威胁，球会日前正式宣布，将2026-27球季的季票续约截止日期延长至今年6月7日。公告中，热刺承认目前英超席位悬而未决，决定让球迷在完全清楚球队明年是踢英超还是英冠后，再决定是否继续「课金」支持。

热刺在2026年至今尚未赢得任何一场联赛，目前排名第16位，距离降班区仅剩1分差距。球会在致球迷的电邮中表示，虽然根据章程应于3月中旬开启续约流程，但考虑到目前男足一线队面临的严重局势，在与球迷咨询委员会（FAB）及球迷组织（THST）讨论后，决定将期限延至5月24日英超闭幕战、主场对爱华顿的两周后。

热刺如下季降至英冠作赛，球会收入将会大减。美联社
热刺如下季降至英冠作赛，球会收入将会大减。美联社
杜陀上任后，热刺仍未尝一胜。美联社
杜陀上任后，热刺仍未尝一胜。美联社
热刺宣布将延迟季票持有者的续期期限。美联社
热刺宣布将延迟季票持有者的续期期限。美联社

球迷焦虑爆发 票价冻结难掩降班恐慌

尽管热刺早已宣布下季将冻结票价，但球迷的焦虑并未平息。在3月初的会议纪录中，球迷代表明确指出支持者对「可能不再参与顶级联赛」感到极度不安，并质疑若不幸降班，票价应如何调整。目前热刺球场最便宜的成年季票为856英镑，最贵则达2367英镑。

热刺近期表现惨不忍睹，周二刚在欧联16强首回合以2：5惨败给马德里体育会。本周末他们将作客强敌利物浦，随后在3月22日与护级直接对手、排第17位的诺定咸森林，上演关乎命运的「6分波」大战。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
17小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜穆杰塔巴：区内所有美军基地应关闭否则将受袭击 官媒指哈梅内伊妻子仍生还｜持续更新
即时国际
3小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
12小时前
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
21小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」
影视圈
7小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
10小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
21小时前
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
40岁妈卖楼套现 再借钱扫8单位收租 忧学历贬值买资产 自诩「拿银行的钱在赚钱」
海外置业
14小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
14小时前