英超｜热刺宣布延后季票续约期限 待联赛身份「尘埃落定」再决定

热刺现时面对自1977年以来最严峻的降班威胁，球会日前正式宣布，将2026-27球季的季票续约截止日期延长至今年6月7日。公告中，热刺承认目前英超席位悬而未决，决定让球迷在完全清楚球队明年是踢英超还是英冠后，再决定是否继续「课金」支持。

热刺在2026年至今尚未赢得任何一场联赛，目前排名第16位，距离降班区仅剩1分差距。球会在致球迷的电邮中表示，虽然根据章程应于3月中旬开启续约流程，但考虑到目前男足一线队面临的严重局势，在与球迷咨询委员会（FAB）及球迷组织（THST）讨论后，决定将期限延至5月24日英超闭幕战、主场对爱华顿的两周后。

热刺如下季降至英冠作赛，球会收入将会大减。美联社

杜陀上任后，热刺仍未尝一胜。美联社

热刺宣布将延迟季票持有者的续期期限。美联社

球迷焦虑爆发 票价冻结难掩降班恐慌

尽管热刺早已宣布下季将冻结票价，但球迷的焦虑并未平息。在3月初的会议纪录中，球迷代表明确指出支持者对「可能不再参与顶级联赛」感到极度不安，并质疑若不幸降班，票价应如何调整。目前热刺球场最便宜的成年季票为856英镑，最贵则达2367英镑。

热刺近期表现惨不忍睹，周二刚在欧联16强首回合以2：5惨败给马德里体育会。本周末他们将作客强敌利物浦，随后在3月22日与护级直接对手、排第17位的诺定咸森林，上演关乎命运的「6分波」大战。