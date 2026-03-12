Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联高层念念不忘安历基 想作出试探性接触

更新时间：18:07 2026-03-12 HKT
发布时间：18:07 2026-03-12 HKT

英国《曼彻斯特晚报》周三报导，曼联看守主教练卡域克领军成绩虽然出众，但球会高层仍然对巴黎圣日耳门教练安历基念念不忘。消息指红魔将会向这名西班牙籍教头作出试探性接触，如果没有正面回应，才能将卡域克转正。

曼联高层仍然对巴黎圣日耳门教练安历基念念不忘。法新社
安历基如果没有正面回应曼联高层，才能将卡域克转正。美联社
视安历基为优先选项

《曼彻斯特晚报》透露，曼联高层一直十分欣赏圣日耳门教头安历基，将他视为优先考虑的对象，只是未知他会否接受球会的聘约。知情人士指，红魔将会向他作出试探性接触，想知道他的意愿，事实上这名西班牙籍教头在PSG并非太开心，早前有消息指他有意在今夏离队，令曼联有出手机会。

想作出试探性接触

据报曼联最希望安历基接手球会，在得知后者没有兴趣后，才会考虑其他选项，包括将现任看守主教练卡域克转正。

