Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联│皇马华维迪戴帽展全能中场风范 前利物浦中场：极似谢拉特﹗

足球世界
更新时间：17:01 2026-03-12 HKT
发布时间：17:01 2026-03-12 HKT

皇家马德里在周三欧联16强首回合主场3:0大胜曼城，中场兼队长费达历高华维迪(Federico Valverde)包办3个入球，成为赢波功臣。这名乌拉圭中场除了入波外，传球、盘球、对抗和防守数据亦非常出众，在英超对手面前展现全能中场的风范，外界早已认为他有一代全能中场谢拉特的影子，曾与后者在前利物浦合作的梅菲亦指，华维迪是他见过最似谢拉特的球员。

皇家马德里欧联16强首回合主场3:0大胜曼城，中场兼队长费达历高华维迪包办3个入球。路透社
皇家马德里欧联16强首回合主场3:0大胜曼城，中场兼队长费达历高华维迪包办3个入球。路透社

华维迪展现全能中场风范

费达历高华维迪今场于20至42分钟连入3球，上半场完成帽子戏法为皇马奠定大胜基础。这名27岁乌拉圭中场除了成为皇马队史第2位在欧联戴帽的中场球员，还在英超对手面前展现全能中场风范，有2次关键传球、1次拦截、3次解围、2次抢断、12次地面对抗赢8次，以及13次带球推进并持球向前127.7米，并有4次过人成功。

梅菲大赞系最似谢拉特的人

外界早认为华维迪是新谢拉特，曾与谢拉特在利物浦共事的梅菲认同这说法：「我一直有关注华维迪，如果得到他，中场就拥有一切。他是我见过最似谢拉特的人，他有超强的运动能力，所以做到所有野。」梅菲续指就算要花1亿镑签下他亦没有问题，不会有任何风险。

梅菲大赞华维迪是最似谢拉特的人（谢拉特为利物浦元老队竞赛的照片）。路透社
梅菲大赞华维迪是最似谢拉特的人（谢拉特为利物浦元老队竞赛的照片）。路透社

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
00:46
天气︱提防着凉！季候风今晚杀到一夜跌8度 明日新界「腰斩」至13、14度
社会
8小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
10小时前
星岛申诉王 |石门诊所求医被收2260元 移英港妈理论获退款：睇医生都差点被骗
申诉热话
5小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
2026-03-11 16:49 HKT
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
黄咏仪医生离世｜百人送别追思会、今移送和合石火化 遗言「从不后悔行医」
医生教室
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
10小时前
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
3小时前
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
米芝莲2026｜必比登推介名单 香港6间食店首度上榜 黄大仙屋邨饭店/湾仔明星煲仔饭/正宗拿坡里薄饼登榜！
饮食
6小时前