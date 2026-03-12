欧联│皇马华维迪戴帽展全能中场风范 前利物浦中场：极似谢拉特﹗
发布时间：17:01 2026-03-12 HKT
皇家马德里在周三欧联16强首回合主场3:0大胜曼城，中场兼队长费达历高华维迪(Federico Valverde)包办3个入球，成为赢波功臣。这名乌拉圭中场除了入波外，传球、盘球、对抗和防守数据亦非常出众，在英超对手面前展现全能中场的风范，外界早已认为他有一代全能中场谢拉特的影子，曾与后者在前利物浦合作的梅菲亦指，华维迪是他见过最似谢拉特的球员。
华维迪展现全能中场风范
费达历高华维迪今场于20至42分钟连入3球，上半场完成帽子戏法为皇马奠定大胜基础。这名27岁乌拉圭中场除了成为皇马队史第2位在欧联戴帽的中场球员，还在英超对手面前展现全能中场风范，有2次关键传球、1次拦截、3次解围、2次抢断、12次地面对抗赢8次，以及13次带球推进并持球向前127.7米，并有4次过人成功。
梅菲大赞系最似谢拉特的人
外界早认为华维迪是新谢拉特，曾与谢拉特在利物浦共事的梅菲认同这说法：「我一直有关注华维迪，如果得到他，中场就拥有一切。他是我见过最似谢拉特的人，他有超强的运动能力，所以做到所有野。」梅菲续指就算要花1亿镑签下他亦没有问题，不会有任何风险。
