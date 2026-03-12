欧联│圣日耳门xG仅0.8入5球 车路士门将佐真逊赛后关社媒留言功能避负评

周三欧联16强首回合，巴黎圣日耳门(PSG)主场5:2大胜车路士。PSG今场的预期入球值仅得0.87，但最终共入5球，与其中2球来自蓝狮后备门将菲腊佐真逊(Filip Jorgensen)犯错，传送失误送大礼有关。此子赛后关闭个人社交媒体留言区，避开球迷的负评，球队主教练罗仙尼亚亦为他开脱，指是自己的责任要他冒险传球。

蓝狮后备门将菲腊佐真逊传送失误送大礼给予马体会。法新社

佐真逊两次犯错累球队大败

PSG今场的xG只有0.87，但最终5度攻破车路士大门，除了有翼锋基华拉斯基利亚的圆月弯刀世界波入球外，还因为客军门将菲腊佐真逊两次犯错，传送失误被截到而射入，第3球和第5球正是这情况下取得。佐真逊赛后成为众矢之的，此子完场后即关闭个人社交媒体的留言功能，避开球迷们的负评和人生攻击。

赛后佐真逊关闭个人社媒留言功能。Instagram截图

赛后关闭个人社媒留言功能

车路士主教练罗仙尼亚亦为佐真逊开脱，直言责任在自己：「是我要求球队按照特定方式去踢球，正是这些短传组织，才能比对手更能掌控比赛。所以对此我有责任。」同时他指犯罪行错就会令人失去信心，幸好球队不会因为犯错而互相指摘，所以不会有负面影响。