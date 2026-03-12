Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│热刺考虑炒杜陀 有意揾戴治接手 79岁老帅自荐回归救火

足球世界
更新时间：15:22 2026-03-12 HKT
发布时间：15:22 2026-03-12 HKT

热刺周二欧联不敌马德里体育会后，各赛事已经6连败，当中主教练杜陀(Igor Tudor)接手后4场全败。据报热刺球员对这名克罗地亚籍教头已毫无信心，管理层亦意识到问题严重性，正考虑再换帅，并有意聘请有丰富英超经验的戴治接手。而曾任教热刺4年、现年79岁的老帅哈利列纳，亦表示愿意出山救火，但知道机会不大。

球员对杜陀已没有信心

杜陀去月中接手前，热刺于各赛事已2连败，前者上任首仗就在英超主场1:4大败予阿仙奴，之后两轮又接连不敌富咸和水晶宫，加上周二欧联16强首回合作客2:5不敌马德里体会，这可克罗地亚籍教头一下子将连败走势增至6场。英国《电讯报》透露，热刺多位球员对杜陀已经毫无信心，并不认为他可以带领球队走出困境。而杜陀对马体会时于17分钟换走连番出现低级错误的门将坚斯基，他没有上前安慰，令战将对他更加不满，球员最终仍拼命战到最后，并不是为了他，而是为了球会、球迷和自己的尊严。

管理层想辞退杜陀 揾戴治接手

《太阳报》指热刺管理层已意识到问题严重性，为了避免英超降班，正考虑辞退杜陀，聘请有丰富英超经验的戴治接手。后者原本执教降班竞争对手诺定咸森林，但2月被后者辞退，目前正赋闲在家，其经验可望帮到球队。而曾在2008至12年执教热刺的哈利列纳，亦开腔表态有意出山：「有人问过我好几次会不会回归热刺？我当然愿意回去，如果他们联系我，我百分百同意。」

哈利列纳表态愿意救火

然而这名自2017年再无执教鞭的79岁老帅，指热刺没有联系他，所以回归的机会不大。同时他指热刺近况差，赛程又难踢，护级难度非常大，不看好旧会。

