欧联│曼城濒临出局 前英超名将：蓝月下马影响英超争冠格局

足球世界
更新时间：13:22 2026-03-12 HKT
发布时间：13:22 2026-03-12 HKT

正争夺英超锦标的阿仙奴和曼城，周三欧联16强首回合同样未能赢波，但两队形势完全不同。枪手作客1:1和利华古逊，次回合回师主场逆转机会仍在；蓝月造访皇家马德里大败0:3，翻盘难度极大。前英格兰守将加历查指如果兵工厂过关，曼城出局，英超争冠格局将全面改变，后者专注国内比赛有力后上。

蓝月造访皇家马德里大败0:3，翻盘难度极大。路透社
阿仙奴作客1:1和利华古逊，次回合回师主场逆转机会仍在。路透社
曼城吞皇马3蛋难翻盘

阿仙奴和曼城同样冲击四冠王，后者在欧联16强首回合净吞皇马3蛋，而银河舰队在此赛特别醒神曾15次封王，蓝月次回合回师主场收复失地，可说是不可能的任务。反观枪手作客德甲排第6的利华古逊，完场前逼和1:1，下周次回合地头大胜晋级无难度。

蓝月造访皇家马德里大败0:3，翻盘难度极大。法新社
加历查：对英超争冠格局造成冲击

如果兵工厂过关而蓝月下马，两队赛程的频密程度将有极大差别，阵容深度较单薄的曼城只专注本土赛事，有力取得稳定成绩。加历查矢言英超争冠格局将会改写：「我认为阿仙奴至少会跻身欧联准决赛，如果曼城出局，这对英超争冠格局造成很大冲击。我认为会影响到英超争冠走势，这点非常值得大家关注。」

