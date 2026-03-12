欧联│英超队16强成绩差 下季第5个席位随时不保 曼联或受影响

英超队在今季欧战成绩理想，原本可望成为本届欧洲赛战绩最好的联赛，来季额外获得一个欧联席位。然而6支英超队在欧联16强全部赢唔到，其中4队翻盘机会不理想，若果多队真的在此阶段已下马，英超的领先地位随时被西甲和德甲取代，第5个欧联席位拱手相让，目前于英超排第3的曼联，亦可能受到影响。

英超随时被西甲、德甲赶过

在欧联16强首回合展开前，英格兰球队以22.513分居系数榜首位；西班牙以18.031分排次席；德国就以18.000分排第3，英超大有机会藉欧洲赛表现而获得额外席位，意味今季英超排前5都可以出战欧联。然而6支英超队在首回合只有2和4负，根据欧洲足协的准则，在欧战赢波、和波和晋级都有积分，欧联比重最高，如果多支英超队最终出局，西甲和德甲随时后上超越他们，成为欧战表现最佳联赛而额外获得一席。

第5位如无法出战欧联 曼联或受影响

目前于英超排第3位、志矢重返欧联的曼联，亦受到影响。该队与第4位的阿士东维拉同得51分，比第5、6位的车路士及利物浦多3分，其第3位并不稳固，如果在余下9轮成绩下滑，碰巧英超第又5无欧联资格，随时只能出战次级的欧霸，或再低一级的欧协联。

