欧联｜柏度尼图推跌执波仔引发冲突 道歉35次兼送波衫获原谅

足球世界
更新时间：11:55 2026-03-12 HKT
发布时间：11:55 2026-03-12 HKT

车路士在欧联作客2:5惨负巴黎圣日耳门（PSG），比赛末段更发生一段不愉快插曲。车路士翼锋柏度尼图（Pedro Neto）因急于取回皮球，竟出手推跌场边的执波仔，险些酿成更大风波。幸而柏度尼图在冷静后诚恳致歉，并送上球衣，最终获得对方原谅。

推跌拾球童引发小规模冲突

事发于比赛补时阶段，当时车路士已以2:4落后。柏度尼图试图从一名执波仔手中取回皮球，以便尽快重新开赛，但该名执波仔却表现迟疑，甚至作势将球抛走。心急如焚的柏度尼图见状，一把将对方推倒在地，导致对方痛苦倒地。这一举动随即引发了双方球员在场边的小规模冲突。
VAR曾介入审视此次事件，但最终决定不对柏度尼图采取进一步行动。担任评述员的英格兰名宿荷杜（Glenn Hoddle）为柏度尼图辩护，认为他是因为执波仔故意拖延时间才一时冲动，而且动作不算严重。

柏度尼图深感悔意

赛后，柏度尼图在访问中表达了深切的悔意，他说：「我想说的是，我已经向那位执波仔道歉并与他交谈了。当时比赛的情绪，我们正落后，我只想快点拿回球。他在拿著球，我一时冲动推了他一下，然后发现弄痛了他。我并不是这样的人，所以立刻去向他道歉。」

道歉多达35次

柏度尼图透露，他在赛后向对方道歉了「大概35次」，并送上了自己的球衣以示歉意。他续说：「他甚至笑了，因为我送了他球衣，并且不停地道歉。他也知道当时的情况，知道那是一时冲动。连（PSG球员）域天拿（Vitinha）也告诉他我不是那样的人。我真的很抱歉发生这种事。」
尽管这次风波得以平息，但车路士最终仍以2::5大败，在欧联的晋级之路蒙上阴影。

