欧联｜车路士门将送礼致末段崩溃 作客2：5惨败巴黎圣日耳门

车路士周三在欧联16强首回合经历了戏剧性的一夜。「蓝战士」两度落后两度扳平，惟门将菲腊佐真逊（Filip Jorgensen）在末段出现致命传球失误，球队士气受到打击，最终作客以2：5不敌巴黎圣日耳门，后者晋级机会高唱入云。

巴黎圣日耳门晋级8强机会高唱入云。美联社

车路士门将佐真逊末段致命失误成转捩点。美联社

奥士文尼迪比利今场攻入一球。美联社

基华拉斯基利亚梅开二度。美联社

比赛开局节奏极快，PSG在10分钟便由巴特利巴高拿（Bradley Barcola）禁区内劲射先开纪录。车路士随后反击，由马路古斯图（Malo Gusto）接应安素费南迪斯（Enzo Fernández）妙传扳平。虽然金球奖得主奥士文尼迪比利（Ousmane Dembele）随后透过反击得手，助 PSG 再次领先 2：1，但下半场车路士再由安素费南迪斯把握对手失误门前建功，追成2：2平手。

佐真逊传球失误致失波

比赛的转捩点在75分钟出现，车路士门将佐真逊传球失误，皮球直接送给巴高拿，后者传予域天拿（Vitinha）冷静笠射空门入网。这球「送大礼」严重打击车路士众将士气，随后圣日耳门换入的基华拉斯基利亚（Khvicha Kvaratskhelia），后者先以一记招牌式的禁区边远射破网，补时最后一刻，他闯入禁区，轻松撞射入网，将比数改写为5：2完场。两队将于下周二的次回合，于车路士主场史丹福桥球场再战。