欧联｜华维迪上半场「戴帽」 皇家马德里主场3：0大胜曼城

足球世界
更新时间：06:46 2026-03-12 HKT
发布时间：06:46 2026-03-12 HKT

尽管缺少了基利安麦巴比（Kylian Mbappé）与祖迪比宁咸（Jude Bellingham）两大核心，皇家马德里在周三的欧联16强首回合大战中，凭队长费特历高华维迪（Federico Valverde）上半场大演帽子戏法，最终主场以 3：0 大胜曼城，晋级8强形势大好。

曼城本场开局表现尚算积极，但第20分钟防线出现致命失误。皇马门将泰拔高图尔斯（Thibaut Courtois）长传发动进攻，曼城小将尼高奥莱利（Nico O'Reilly）判断落点失误，最后华维迪扭过出迎的门将基安卢基当拿隆马（Gianluigi Donnarumma），于窄角度射入空门先开纪录。

夏兰特全场无甚表现。美联社
当拿隆马救出云尼斯奥斯的12码。美联社
华维迪上半场已连中三元。美联社
华维迪是今场皇马的赢波功臣。美联社
当拿隆马救12码

领先后的皇马继续抢攻，战至27分钟，再由华维迪于禁区内冷静地射入领先2：0。半场结束前，这名乌拉圭国脚展现秀丽脚法，在禁区内狭小空间将皮球挑过曼城后卫马克古希（Marc Guehi），并凌空抽射破网，完成「帽子戏法」，助皇马半场遥遥领先 3：0。

下半场曼城依然无力反击，战至60分钟，当拿隆马在禁区内撞跌云尼斯奥斯祖利亚（Vinícius Júnior），球证直指12码点。极刑由云尼斯奥斯亲自操刀，却被当拿隆马救出。之后双方再无增添纪录，皇马以3：0大胜曼城，晋级形势大好；次回合将于下周二深夜在曼城主场伊蒂哈德球场上演。

