英超｜热刺中坚云迪云直言心灰意冷 「已不再看手机」

热刺中坚云迪云（Micky van de Ven）近日接受访问时，直言球会正处于「末日惨境」，更形容球队目前正承受「接二连三的打击」。这支北伦敦球会在周二欧联16强首回合以 2：5 惨败予马德里体育会，暂代主帅杜陀（Igor Tudor）上任后四战全败，英超护级形势与欧联前途同样黯淡。

在对战马体会的赛事中，热刺开赛仅22分钟便落后0：4，门将坚士基早段便犯下低级错误，最后于在17分钟便被换走。云迪云赛后对荷兰媒体表示：「开赛的表现简直是灾难，所有能出错的地方都出错了。对于门将来说更是噩梦，你绝不会希望任何人经历那种时刻。」

杜陀自上任成为热刺暂代教练以来，球队仍未尝一胜。美联社

马德里体育会于欧联16强首回合大破热刺5：2。美联社

云迪云近期表现令人失望。美联社

「已经彻底受够了」

热刺目前各项赛事录得6连败，近9场未尝一胜。在联赛仅领先降班区1分的情况下，云迪云因为在上周对水晶宫时领红，将缺席本周末作客利物浦的护级关键战。他无奈表示：「现在我们只是不断地挨打、挨打、再挨打。这是一段极其糟糕的时期，我甚至已经不再看手机，除了家人外断绝与外界联系，因为我已经彻底受够了。」

另一方面，杜陀未能发挥「救火领队」上任的反弹效应，热刺球迷对于球队自1977 年以来首次降班的担忧已达顶点。未来两周，热刺将接连面对利物浦、马体会次回合及护级对手诺定咸森林，每一场都是决定球会命运的生死战。