联赛杯｜理文换帅后即挫大埔获首胜 暂代主帅列特见步行步唔急坐正

更新时间：23:20 2026-03-11 HKT
发布时间：23:20 2026-03-11 HKT

理文上战足总杯爆冷不敌流浪后当晚即宣布朱兆基离队，并任命列特为暂代主帅，今场首战即碰硬战，联赛杯4强对大埔，最终有惊无险以1:0挫大埔闯决赛，列特赛后表示并未有考虑「担正」，暂时先见步行步。

列特不认同球队表现未如预期 也并不急于转正

列特首战告捷，他大赞工作人员的后勤工作做得很好，令球员们可以短时间内恢复应战，而提到球队在今季的表现是否未如理想时，列特并不认同并指：「我不认为我们没有达到期望，在引进新球员后必须给予时间他们适应，我们在赛季中也很强势，虽然会有失误但作为一支重建中的球队很正常也可理解。」他也补充指球队有核心球员离队，人手也并不足够。

而提到得知接手理文暂代主帅一职时，列特指很惊讶，但也强调自己并没有强求转正，只是一步一步慢慢来，他说：「我们是一个团队，我只是负责领导训练工作。这并不是说我会一直担任这个职位，我们一场一场地打，这取决于俱乐部，我为俱乐部工作，我没有特别要求这份转正，也没有人提到过未来，所以我们一场一场地打，我也很乐意这样做。」而提到作为暂代主帅的工作和平时有什么分别时，列特则表示在之前并不是第一决策者时比较容易，可以在脑中思考不同决策，但现在必须要为球队作出最好的选择。

 

记者/摄影：魏国谦

