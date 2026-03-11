联赛杯｜基高利一箭定江山 理文换帅首胜退大埔闯决赛

联赛杯周三上演首场4强战，在旺角大球场由理文对上大埔，理文凭着基高里下半场建功，加上补时阶段大埔虽获12码，但操刀的保连奴高出，最终黄黑军团以1:0击败大埔，挤身联赛杯决赛。

理文在上战足总杯爆冷不敌流浪后当晚即炒主帅朱兆基，并由列特担任暂代主帅，今战双方都互有攻势，11分钟大埔就先有伊蒿高沙托利从边度推进，并由谢臣接应长传后起脚可惜射偏，随后19分钟轮到理文机会，艾华顿单刀推进起脚烫的，但被大埔门将何文辉挡出，其余双方有不少机会惟都未能破网，以0:0返回更衣室。

易边后理文攻势开始增多，在62分钟出现重大机会，理文在近区外驳得罚球机会，由艾华顿操刀施射，但遭何文辉扑出，惟皮球落点不远，基高里迅速上前门前补中为理文先开记录，其后77分钟艾华顿再获罚球机场可惜中柱顶弹出，其后大埔全力抢攻但都无功而还，直至补阶段理文禁区内疑出现手球犯规，而经VAR覆核后指韦利安手球犯规，大埔获12码机会并由保连奴操刀但高出，最终理文以1:0险胜大埔闯入联赛杯决赛。

记者/摄影：魏国谦