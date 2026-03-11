欧联│利物浦失利再添不满 前红军：我真的受够史洛特了

利物浦香港时间今早（10日）在欧洲冠军联赛16强首回合赛事中，作客以0:1不敌土耳其劲旅加拉塔沙雷，前利物浦翼锋宾纳特 (Jermaine Pennant) 赛后在社交媒体上公开炮轰领队史洛特 (Arne Slot) 的临场调度，并为史帅没派超新星安古莫夏（Rio Ngumoha）上场表达了强烈不满。

前利物浦翼锋宾纳特在社交媒体上炮轰领队史洛特的临场调度。法新社

在伊斯坦堡的比赛中，利物浦开赛仅7分钟便被对手攻破大门，最终无力回天，吞下败仗。这场失利显然点燃了宾纳特的怒火，他尤其对史洛特在比赛尾声的换人决定感到愤怒。



宾纳特赛后在社交媒体上写道：「好吧，我现在真的受够史洛特了。比赛已经去到87分钟了，场上每个球员的表现都很不理想，但史洛特没有换入里奥（安古莫夏）。谁能告诉我这到底合不合理？」

安古莫夏在上一场对阵狼队的足总杯比赛中表现出色，被评为全场最佳球员，因此宾纳特认为在球队打不开局面的情况下，史洛特理应给予这位状态火热的年轻翼锋机会。 然而，史洛特在比赛后段选择换上经验更丰富的加普 (Cody Gakpo)，但最终未能改变赛果。

被前利物浦翼锋宾纳特赛后在社交媒体上炮轰的领队史洛特。路透社



事实上，这并非宾纳特首次为安古莫夏抱不平。早前在利物浦败于狼队的联赛后，他就曾公开呼吁史洛特必须给予安古莫夏正选机会，认为这位年轻球员在短时间内的表现比其他球员更具威胁性。

利物浦将于下周回到晏菲路主场进行次回合的比赛。