欧联｜史洛特不满红军欠缺入球决心 扬言次回合主场反胜晋级

利物浦在周二的欧联16强首回合赛事中，作客土耳其伊斯坦布尔以0:1不敌加拉塔沙雷。红军主帅史洛特在赛后承认，球队虽然在比赛初段表现出色并创造了不少机会，但最终因把握力不足及对手顽强的防守而饮恨。他强调，球队需要学习对手在门前把握机会时展现出的决心，并寄望下周回到晏菲路主场能扭转局势。

史洛特认为，利物浦在比赛开局阶段表现得甚至比三个月前在欧联联赛阶段交手时更好。球队制造了三、四次极具威胁的机会，其中最黄金的一次来自科域斯(Florian Wirtz )，面对几近空门却未能把握。就像上次交锋一样，红军错失良机后仅五秒，便被对手首次进攻博得角球，并最终由利明拿(Mario Lemina)在比赛早段攻入全场唯一入球。

史帅赞扬对手入波决心

史洛特赞扬加拉塔沙雷球员在把握机会时表现出的决心，仿佛那是他们生命中的最后一次机会，这正是利物浦需要学习的地方。他指出：「球员有时在获得机会时，会表现得好像还有十次机会在后头。在0:1落后的局面下，加上客场的恶劣气氛，比赛变得更加艰难。」

进攻把握力问题急需改善

红军整季面对入球把握力问题

对于球队在进攻端的困境，史洛特坦言这是本赛季经常面临的问题，他对此负有责任。「球队经常能将球推进到进攻三区，但在创造入球机会方面却显得挣扎。」尽管如此，他认为球队今仗创造的机会已足够取得入球，其中艾基迪基的一次单刀机会被对方门将神勇化解。史洛特同时称赞加拉塔沙雷的防守表现，认为他们展现了顽强的斗志，球员们不惜一切地用身体阻挡射门。

争议VAR判决感无奈

比赛中出现了一个争议性的 VAR 判决，利物浦的一个潜在扳平入球被判无效，史洛特对此表示无奈；但他更感沮丧的是，在每次利物浦开出自由球或角球时，球证似乎总是倾向于判罚红军球员犯规。他特别指出：「伊巴希马干拿迪手球前，华基尔云迪积克的球衣被对方球员明显拉扯。」史帅的话暗示球证可能受到了主场气氛的影响。

史帅有信心次回合主场反胜入8强

尽管首回合失利，史洛特强调这只是「半场」，球队下周将回到晏菲路主场作战。他相信利物浦球迷能营造出同样震撼的气氛，并对球队在主场的表现充满信心。他期望球队能改善表现，在球迷的支持下打出一场精彩的比赛，扭转落后局面，争取晋级八强。