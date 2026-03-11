2026世界杯｜国际足协主席恩芬天奴IG发文 指特朗普欢迎伊朗队到美国踢世界杯

2026世界杯由美国、加拿大和墨西哥合办，目前距离6月11日的开幕日只余93日。国际足协主席恩芬天奴(Gianni Infantino)日前与美国总统特朗普(Donald J. Trump )会面，并谈及伊朗局势，恩芬天奴于个人社交媒体透露，特朗普表示欢迎伊朗足球队到美国参加世界杯。

恩芬天奴(右)透露特朗普(左)欢迎伊朗队到美国出席世界杯。路透社

恩芬天奴于个人IG谈及与特朗普会面内容。恩芬天奴IG截图

欢迎伊朗足球队到美国比赛

恩芬天奴在个人IG发文，谈及与美国总统特朗普见面内容：「今天晚上我会见了美国总统特朗普，讨论即将到来的世界杯足球赛的备战状况，以及距离开幕仅余93天，人们日益增长的兴奋之情。

我们也谈到了伊朗的现况，以及伊朗球队已有资格参加2026年世界杯足球赛。 特朗普总统在讨论中重申，伊朗队当然是欢迎参加美国的比赛。

我们都需要像国际足协世界杯这样的活动来凝聚现在的人们，我衷心感谢美国总统的支持，因为它再次显示了足球团结世界。」