欧联｜奥利斯梅开二度 拜仁作客6：1大胜阿特兰大

足球世界
更新时间：07:33 2026-03-11 HKT
发布时间：07:33 2026-03-11 HKT

欧联16强首回合，拜仁慕尼黑有哈利卡尼因小腿伤初愈先列后备，仍凭米高奥利斯梅开二度，以 6：1 大胜阿特兰大。

拜仁25分钟连轰3球

拜仁今仗反客为主，开赛仅25分钟便3球领先。12分钟，奥利斯快开角球予基拿比，后者助攻祖薛史坦尼锡近门射入先开纪录。22分钟，奥利斯于右路推大位起左脚，烫入远柱助拜仁领先2：0。随后他再横传予后上的基拿比，后者面对出迎的阿特兰大门将卡尼施捷冷静起脚破网，助拜仁半场以3：0遥遥领先。

换边后拜仁攻势未减，52分钟尼高拉斯积逊射成4：0；奥利斯于64分钟攻入一记差不多是复制上半场的入球，个人梅开二度；穆斯亚拿于67分钟接应右路传中近门破网，助拜仁领先至 6：0。阿特兰大则仅凭柏沙历于93分钟近门补中破蛋。拜仁最终以6：1大炒阿特兰大，带着极大优势回到安联球场；次回合将于3月18日上演。

