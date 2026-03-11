欧联｜耶马96分钟12码建功 巴塞隆拿作客1：1逼和纽卡素

欧联16强首回合，纽卡素在主场几乎重演1997年击败巴塞隆拿的神话。但「喜鹊」于96分钟被巴塞的拉明耶马射入12码，最终两军以1：1赛和。

泰奥94分钟侵犯奥莫输12码。美联社

耶马为巴塞射入12码扳平。美联社

哈维班尼斯为纽卡素先开纪录。美联社

纽卡素领队贺维赛前形容此役为球会近代史最重要的赛事，球队表现亦不负所托。今场纽卡素16次攻门，比巴塞的9次多；攻门中目标以4：2同样占优。86 分钟，纽卡素终于攻破巴塞大门，积及梅菲于右路与队友撞墙后传中，哈维班尼斯第一时间扫把脚破网，巴塞门将祖安加西亚欲救无从。纽卡素领先 1：0，圣占士公园球场气氛陷入疯狂。

泰奥94分钟犯规输12码

可是，纽卡素未能守住最后几秒。今场下半场补时为4分钟，就在第4分钟时，巴塞的丹尼尔奥莫于中路突破扭入禁区，纽卡素后卫马历泰奥伸脚绊跌对手，令主队被判12码。巴塞由耶马操刀，射门将的右下方，为纽卡素把关的兰斯达尔捉错路。最终巴塞于96分钟「绝平」纽卡素，两军各一言和；次回合将于下周三深夜，于巴塞主场上演。