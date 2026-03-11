Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜热刺二号门将两度严重犯错17分钟被换走 杜陀被轰冷漠无情

足球世界
更新时间：06:16 2026-03-11 HKT
发布时间：06:16 2026-03-11 HKT

热刺于欧联16强首回合作客马德里体育会，派出二号门将、22岁的坚士基（Antonin Kinsky）把关，但他开赛15分钟内已失3球，其中两球来自他的严重犯错。他于17分钟便无情地被领队杜陀换走，直接步入更衣室。

热刺正选门将维卡里奥因近期表现备受批评，今场被贬后备。本以为今场可能成为22的坚士基「上位」的黄金机会，却演变成噩梦一场，甚至或令他于热刺的职业生涯就此「玩完」。

坚士基于6分钟「跣脚」误传，成为他噩梦的开始。法新社
坚士基于6分钟「跣脚」误传，成为他噩梦的开始。法新社
坚士基两度严重犯错。法新社
坚士基两度严重犯错。法新社
坚士基于17分钟被换走。法新社
坚士基于17分钟被换走。法新社
坚士基失落地步出场。法新社
坚士基失落地步出场。法新社

15分钟内失3球 其中两球犯错

坚士基今场首个犯错于6分钟出现，当时是热刺的龙门球，队友轻轻横传予坚士基，后者欲大脚踢上前时「跣脚」，直接将皮球交予敌军锋将卢卡文，马体会两下短传后，最后马高斯洛兰迪攻门破网。14分钟基沙文为马体会扩大领先优势至2：0。15分钟，坚士基再度犯下严重错误，他接应队友回传欲第一时间横传转方向，但是「挞Q」，被冲前的祖利安艾华利斯拿下皮球并射入空门；艾华利斯将皮球带向空门，坚士基已深知不妙，倒地掩面。

杜陀没理会 坚士基直接步入更衣室

17分钟出现残酷一刻，坚士基被领队杜陀换走，摅《天空体育》的描述，杜陀并没有理会步出球场的坚士基。这名22岁门将失落地，直接步入更衣室。《TNT Sports》的评述炮轰杜陀无情，「领队甚至没有上去安慰，做一些事安抚场面，要多冷漠有多冷漠」。前英格兰国脚门将祖赫特亦表示：「我尝试理解这一切，我为他完全地感到心碎。我明白这是艰难的运动，这是欧联赛场，很重要的比赛。我在赛前也讲过，杜陀有机会解释，为何选择在今场派坚士基担正，但他没有讲任何说话。」

热刺最终以2：5不敌马体会，次回合将于下周三深夜、回到热刺主场上演。坚士基于2025年1月由捷克甲组联赛的布拉格斯拉维亚加盟，今季只于联赛杯2次为热刺正选上阵。

