Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜史洛特领利物浦第100场失威 16强首回合0：1不敌加拉塔沙雷

足球世界
更新时间：05:12 2026-03-11 HKT
发布时间：05:12 2026-03-11 HKT

史洛特带领利物浦第100场，于欧联16强首回合作客加拉塔沙雷出师不利。主队凭利明拿（Mario Lemina）一箭定江山，以1：0小胜「红军」先拔头筹。两军今场各食一次「诈糊」。

利物浦首回合以0：1不敌加拉塔沙雷。美联社
利物浦首回合以0：1不敌加拉塔沙雷。美联社
史洛特带领利物浦第100场。美联社
史洛特带领利物浦第100场。美联社
加拉塔沙雷先拔头筹。美联社
加拉塔沙雷先拔头筹。美联社

利物浦角球失守

利明拿于2分钟的犯错，险些导致球队先落后；他回后接应门将的短传，横传将皮球直接交予利物浦的域斯脚下，后者第一时间起脚射斜。但利明拿于7分钟成为加拉塔沙雷赢波功臣；主队一次左路角球，域陀奥森文（Victor Osimhen）头槌攻门，利明拿于门前加一头顶入，为球队打开纪录。利物浦及后反扑，16分钟右路几下短传后搓向左路，无人看管的域斯起脚，被加拉塔沙雷门将卡基亚（Uğurcan Çakır）挡出。加拉塔沙雷的两侧传中颇具威胁，但埋门一脚不是略欠质素，便是被利物浦门将马马达舒维利挡出。

下半场各食一次诈糊

半场落后0：1的利物浦，下半场62分钟后防出现险象，伊巴希马干拿迪的解围犯错，奥森文门前执漏轻松射入，但在组织攻势的过程中，队友耶马斯（Baris Alper Yilmaz）虽没触球、但在越位位置起步参与进攻，入球被判无效。70分钟到红军食诈糊，一次左路角球攻势，门前混战后皮球入网窝；经VAR长时间翻看后，认为干拿迪的手曾经接触皮球，入球无效。最终利物浦首回合以0：1落败，次回合将于下周三深夜、回到红军主场上演。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
12小时前
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
19小时前
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
00:09
酒吧清洁阿姨厕所遭洋汉强吻 展露「灿烂笑容」惹热议｜有片
即时中国
2026-03-09 19:10 HKT
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
10小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
16小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
7小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
12小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
10小时前
大惩罚︱江西5岁童「虾」马骝仔 护子母猴发恶拉落10米悬崖︱有片
00:13
大惩罚︱江西5岁童「虾」马骝仔 护子母猴发恶拉落10米悬崖︱有片
即时中国
12小时前
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
石硖尾老字号酒楼晚市优惠！$1叹花胶/烧鹅/烧鸡/老虎斑 午茶市蜜椒鸡翼$9.9+烧鹅濑$19.8
饮食
10小时前