欧联｜史洛特领利物浦第100场失威 16强首回合0：1不敌加拉塔沙雷

史洛特带领利物浦第100场，于欧联16强首回合作客加拉塔沙雷出师不利。主队凭利明拿（Mario Lemina）一箭定江山，以1：0小胜「红军」先拔头筹。两军今场各食一次「诈糊」。

利物浦首回合以0：1不敌加拉塔沙雷。美联社

史洛特带领利物浦第100场。美联社

加拉塔沙雷先拔头筹。美联社

利物浦角球失守

利明拿于2分钟的犯错，险些导致球队先落后；他回后接应门将的短传，横传将皮球直接交予利物浦的域斯脚下，后者第一时间起脚射斜。但利明拿于7分钟成为加拉塔沙雷赢波功臣；主队一次左路角球，域陀奥森文（Victor Osimhen）头槌攻门，利明拿于门前加一头顶入，为球队打开纪录。利物浦及后反扑，16分钟右路几下短传后搓向左路，无人看管的域斯起脚，被加拉塔沙雷门将卡基亚（Uğurcan Çakır）挡出。加拉塔沙雷的两侧传中颇具威胁，但埋门一脚不是略欠质素，便是被利物浦门将马马达舒维利挡出。

下半场各食一次诈糊

半场落后0：1的利物浦，下半场62分钟后防出现险象，伊巴希马干拿迪的解围犯错，奥森文门前执漏轻松射入，但在组织攻势的过程中，队友耶马斯（Baris Alper Yilmaz）虽没触球、但在越位位置起步参与进攻，入球被判无效。70分钟到红军食诈糊，一次左路角球攻势，门前混战后皮球入网窝；经VAR长时间翻看后，认为干拿迪的手曾经接触皮球，入球无效。最终利物浦首回合以0：1落败，次回合将于下周三深夜、回到红军主场上演。