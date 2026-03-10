Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│各队模仿「逼地铁」死球战术 赖斯：效果远远达唔到我地水准﹗

足球世界
更新时间：16:17 2026-03-10 HKT
发布时间：16:17 2026-03-10 HKT

近期不少英超球队模仿阿仙奴「逼地铁」的死球战术，安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。枪手中场迪格兰赖斯指留意到其他球队正在仿傚，自己对此都有些困惑，但直言大家的效果远远未达到他们的水平。

阿仙奴安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。美联社
阿仙奴安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。美联社

各队仿傚「逼地铁」的死球战术

阿仙奴近年定义英超死球新标准，派大量球员冲击对方小禁区，限制敌军门将出迎，效果理想成为联赛死球最出色的球队，今季英超共有19个入球来自角球、罚球和界外球，比第2位的纽卡素多5球。如今多支球队都模仿其死球战术，令「小禁区逼过搭地铁」，枪手死球刽子手之一赖斯矢言感到困惑：「我们率先打磨这套战术，随后外界开始热议，其他球队纷纷仿傚，有时候我都感到很困惑。」他续指其他队的效果不理想：「他们执行的效果，远远不到我们的水准，从各队的角球季死球就清晰看到。」

阿仙奴角球小禁区有16人逼过搭地铁, 社交媒体
阿仙奴角球小禁区有16人逼过搭地铁, 社交媒体
阿仙奴角球小禁区有16人逼过搭地铁,社交媒体
阿仙奴角球小禁区有16人逼过搭地铁,社交媒体
16人小禁区挤拥逼过搭地铁, 社交媒体
16人小禁区挤拥逼过搭地铁, 社交媒体
赖斯还表示绝非简单开出角球，队友顶入道可以。法新社
赖斯还表示绝非简单开出角球，队友顶入道可以。法新社

赖斯指大家水准远不及他们

赖斯还表示他们在背后付出了大量心血，绝非简单开出角球，队友顶入道可以。而是每一次进攻的执行细节、走位时机、赛前部署等，都必须精准到位，才能转化成入球，「我们花了大量时间开会研究战术，在训练场反复演练，不断重复打磨细节。」

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
7小时前
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
港铁一家五口「人形蜈蚣」冲闸 被拍下母竟回头怒睥镜头 网民：挑战人体极限｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
「失婚金像影后」翘中佬恋情曝光  新欢背景神秘网民忧被骗  情路坎坷一前度轻生离世
影视圈
8小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
2026-03-09 14:51 HKT
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
2026-03-09 10:00 HKT
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
4小时前
假日本士多啤梨货涌入街市！港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
假日本士多啤梨货涌入街市？港人疑中伏：难食兼发霉 官方急发文教2招辨真伪
饮食
23小时前
01:17
东张西望｜兽父「作故仔」声称性侵14岁子 发儿童下体照邀女网友3P 涉发布儿童色情物品被捕
突发
5小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
5小时前