英超│各队模仿「逼地铁」死球战术 赖斯：效果远远达唔到我地水准﹗

近期不少英超球队模仿阿仙奴「逼地铁」的死球战术，安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。枪手中场迪格兰赖斯指留意到其他球队正在仿傚，自己对此都有些困惑，但直言大家的效果远远未达到他们的水平。

阿仙奴安排大量球员冲突对手小禁区，务求借此取得入球。美联社

各队仿傚「逼地铁」的死球战术

阿仙奴近年定义英超死球新标准，派大量球员冲击对方小禁区，限制敌军门将出迎，效果理想成为联赛死球最出色的球队，今季英超共有19个入球来自角球、罚球和界外球，比第2位的纽卡素多5球。如今多支球队都模仿其死球战术，令「小禁区逼过搭地铁」，枪手死球刽子手之一赖斯矢言感到困惑：「我们率先打磨这套战术，随后外界开始热议，其他球队纷纷仿傚，有时候我都感到很困惑。」他续指其他队的效果不理想：「他们执行的效果，远远不到我们的水准，从各队的角球季死球就清晰看到。」

阿仙奴角球小禁区有16人逼过搭地铁, 社交媒体

赖斯还表示绝非简单开出角球，队友顶入道可以。法新社

赖斯指大家水准远不及他们

赖斯还表示他们在背后付出了大量心血，绝非简单开出角球，队友顶入道可以。而是每一次进攻的执行细节、走位时机、赛前部署等，都必须精准到位，才能转化成入球，「我们花了大量时间开会研究战术，在训练场反复演练，不断重复打磨细节。」