英超│B费留曼联条件曝光 一定要取得欧联席位

足球世界
更新时间：15:13 2026-03-10 HKT
发布时间：15:13 2026-03-10 HKT

曼联中场兼队长般奴费南迪斯(Bruno Fernandes，简称B费)今夏会否离队，一直是球迷关心的话题，消息人士透露他留队的条件，就是球队一定要取得来季欧联席位。如果球队真的获得欧联门券，加上有理想的计划，这名葡萄牙中场肯定会留低。

正受到到多间沙特阿拉伯和欧洲豪门青睐的B费。法新社
取得欧联席位留低

英国《每日邮报》透露，正受到到多间沙特阿拉伯和欧洲豪门青睐的B费，正权衡未来，待夏天才做出最后决定。其身边人向媒体透露，这名31岁葡萄牙中场意向留守曼联，但前提是球队一定要跻身英超前4，获得来季欧联席位，如果球队达标，加上拿出有理想的计划，他就会推掉所有的邀请，留守曼联一起参加欧联。

正受到到多间沙特阿拉伯和欧洲豪门青睐的B费。美联社
正受到到多间沙特阿拉伯和欧洲豪门青睐的B费。法新社
享受与卡域克合作

当然主帅人选亦会影响其决定，消息指此子十分享受与看守主教练卡域克合作，如果后者转正长期留效，他就会更加开心。

