英超│曼城洛迪爱玩无人机 被邻居投诉侵犯私隐遭警方调查

曼城的金球奖中场洛迪卡斯简迪(Rodrigo Hernandez Cascante)最近爱上玩无人机，但英国《太阳报》指他在自己的顶层住宅内放无人机，经常距离其他住户的窗户仅一米左右，被邻居投诉侵犯私隐。有人就此报警求助，曼彻斯特警方表示正调整事件。

曼城的金球奖中场洛迪卡斯简迪。法新社

洛迪放无人机令邻居不安

报导指洛迪卡斯简迪居于曼彻斯特市中心一座住宅的顶层单位，部份邻居投诉这名西班牙中场经常於单位露台放无人机，无人机多次飞至距离其他单位窗户仅一米左右，令居民感到不安。一名男住户表示：「我和伴侣在家里看电视时，突然发现在窗外一米左右有一架无人机。我和妻子感到非常不安，被洛迪的无人机打扰。」另一位货车司机就指亲眼见到无人机飞回洛迪单位的露台。

住户报警求助 警方正调整

而洛迪已成为众矢之的，不少邻居已向物业公司投诉要求处理，亦有住户在大厦的whatsapp群组表达不满，有人更拍下洛迪在露台操控无人机装置的相片。同时有住户已报警求助，曼彻斯特警方回应：「我们已经收到相关投诉，目前警员正在进行调查。」

曼城的金球奖中场洛迪卡斯简迪最近爱上玩无人机。网上讨论区截图

女友送赠无人机 一玩便爱上

洛迪早前受访时曾表示自己最近爱上无人机，首架无人机是女朋友赠送。他指喜欢通过无人机的镜头，俯瞰未知的世界，并拍出漂亮的全景照。同时他透露最初在家里玩，但地方太细，不便操控。

