巴西州联赛变MMA战场 高士路、明尼路大打出手23人领红 侯克都有份│有片

周日巴西米内罗州联赛决赛变成MMA战场，对赛双方高士路和明尼路在比赛末段爆发冲突，双方职球员在场上互殴，球证最终出示23面红牌，前巴西国脚侯克(Hulk)、雷兰诺迪(Renan Lodi)都有份，前者在赛后就此道歉。

巴西米内罗州联赛决赛变成MMA战场。Threads截图

末段激烈冲突 侯克掌击对手

米内罗州联赛决赛由高士路对明尼路，前者于下半场补时6分钟领先1:0时，获得进攻机会，基斯甸卡度素冲门执鸡，与明尼路门将菲腊比相撞，菲腊比老羞成怒起身袭击卡度素，包括跪在他身上大声咆哮。此举引起双方球员冲突，互相追打拳来脚往，两队的职员亦加入战团，场面非常混乱，当中效力明尼路的前巴西国脚前锋侯克出拳打向敌将的后脑，同时亦被人两度起飞脚踢中。

BATALLA CAMPAL EN LA FINAL DEL CAMPEONATO MINEIRO: algunas imágenes de la pelea entre los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro.



📹 X/essediafoilouco pic.twitter.com/vl0AzRKqdK — TyC Sports (@TyCSports) March 9, 2026

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

共23人领红牌 高士路赢波

球证之后出示23张红牌，据巴西媒体报导共有12名高士路球员领红，包括曾效力马德里体育会和诺定咸森林的左闸雷兰诺迪，而明尼路亦有11人被逐，39岁射手侯克亦榜上有名。此子赛后为冲突道歉：「这件事令人遗憾。我们不能树立这样的榜样，因为这会对全世界造成负面影响。我们有责任维护形象。」而比赛高士路最终赢1:0，捧走米内罗州联赛冠军。