英足杯│阿仙奴又抽好签8强对修咸顿 四冠路途轻松 曼城硬撼利物浦

随住韦斯咸周一淘汰宾福特，英格兰足总杯8强球队全部诞生，英足总亦随即进行8强抽签，曼城将会主场硬撼利物浦；阿仙奴则作客英冠修咸顿。枪手于欧联已签运亨通，4强前避开强敌，加上英超余下赛程仅一仗需离开伦敦比赛，其四冠王旅途相当轻松，有望缔造历史。

阿仙奴作客修咸顿 曼城主场对利物浦

英格兰足总在8强球队诞生后，随即进行抽签，最强戏码是曼城主场对利物浦，另一场全英超对决是韦斯咸地头对列斯联，两场的胜方将于准决赛相遇。而阿仙奴就抽到好签，8强作客英冠修咸顿，如果晋级就会对车路士和维尔港的胜方，蓝狮于8强对后者有主场之利。根据历史往绩，枪手曾5次与修咸顿于足总杯碰头，其中3次最终夺冠，最近一次是2016至17球季，成为好兆头。

欧联同样抽好签 准决赛前无强敌

阿仙奴在英足杯避开最强对手，延续欧联的签运。他们于欧联16强仅抽中目前于德甲排第6位的利华古逊，如果晋级就面对士砵亭或挪威球队波杜基林特，料可轻松入准决赛。枪手4强潜在对手纽卡素和热刺，今季英超遇他们全败，后者更要专心英超护级势放弃欧战，如果面对马德里体育会和巴塞隆拿，其板凳深度足以力退两队，其线路比聚集巴黎圣日耳门、车路士、利物浦、皇家马德里、曼城和拜仁慕尼黑的上线，难度低得多。

四冠之旅路途平坦

而英超方面，兵工厂余下8轮有5场主场出击，其余3场作客有2仗留守伦敦分别对韦斯咸和水晶宫，只有造访曼城需离开伦敦，免去舟车劳顿之苦，3项赛事的旅途相对轻松，只有联赛杯决赛对蓝月最难踢。反观后者于英足杯8强遇上红军；欧联16强则抽中皇马；他们的四冠旅程明显崎岖得多。

英格兰足总杯8强对赛

修咸顿 对 阿仙奴

车路士 对 维尔港

曼城 对 利物浦

韦斯咸 对 列斯联

注：前者主场

