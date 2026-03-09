Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼联标价4500万欧罗放售奥拿拿 特拉布宗无钱买断

足球世界
更新时间：17:57 2026-03-09 HKT
发布时间：17:57 2026-03-09 HKT

土超特拉布宗今季借用曼联门将奥拿拿(Andre Onana)，但该队副主席卡夫卡斯指红魔要求的买断费为4500万欧罗，他们负担不起，在借用期满后会将他送回红魔。而消息指没有欧洲球会愿意支付这笔费用，奥拿拿来季可能要继续留在曼联。

没有欧洲球会愿意支付买断奥拿拿费用，奥拿拿来季可能要继续留在曼联。路透社
没有欧洲球会愿意支付买断奥拿拿费用，奥拿拿来季可能要继续留在曼联。路透社

特拉布宗告知曼联无钱买断

奥拿拿今季借用至特拉布宗，发展未如人意，最近在阵上经常出现失误。再者曼联为这名喀麦隆国门标价4500万欧罗，特拉布宗未能承担。其副主席卡夫卡斯受访时表示：「曼联对奥拿拿的报价介乎4500万至5000万欧罗之间，鉴于特拉布宗的实际情况，我们的主席已向曼联告知情况。」而卡夫卡斯续指，他知道如果奥拿拿未能留在曼联，倾向留守欧洲联赛，在高水平地方效力。

奥拿拿最近在阵上经常出现失误。法新社
奥拿拿最近在阵上经常出现失误。法新社

曼联现进退两难

然而《曼彻斯特晚报》指，奥拿拿已成红魔的难题。皆因目前没有任何一支欧洲球队，愿意斥资4500万欧罗签下奥拿拿，除非红魔大幅减价，否则难放人。而曼联又不想低价卖走他，以免影响英超的盈利与可持续性规定（PSR），目前进退两难。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
3小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
9小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
7小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
8小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
5小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
5小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
12小时前
涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月
01:33
陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告
社会
3小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
3小时前