英超│曼联标价4500万欧罗放售奥拿拿 特拉布宗无钱买断

土超特拉布宗今季借用曼联门将奥拿拿(Andre Onana)，但该队副主席卡夫卡斯指红魔要求的买断费为4500万欧罗，他们负担不起，在借用期满后会将他送回红魔。而消息指没有欧洲球会愿意支付这笔费用，奥拿拿来季可能要继续留在曼联。

没有欧洲球会愿意支付买断奥拿拿费用，奥拿拿来季可能要继续留在曼联。路透社

特拉布宗告知曼联无钱买断

奥拿拿今季借用至特拉布宗，发展未如人意，最近在阵上经常出现失误。再者曼联为这名喀麦隆国门标价4500万欧罗，特拉布宗未能承担。其副主席卡夫卡斯受访时表示：「曼联对奥拿拿的报价介乎4500万至5000万欧罗之间，鉴于特拉布宗的实际情况，我们的主席已向曼联告知情况。」而卡夫卡斯续指，他知道如果奥拿拿未能留在曼联，倾向留守欧洲联赛，在高水平地方效力。

奥拿拿最近在阵上经常出现失误。法新社

曼联现进退两难

然而《曼彻斯特晚报》指，奥拿拿已成红魔的难题。皆因目前没有任何一支欧洲球队，愿意斥资4500万欧罗签下奥拿拿，除非红魔大幅减价，否则难放人。而曼联又不想低价卖走他，以免影响英超的盈利与可持续性规定（PSR），目前进退两难。