英超│曼联球员抱怨赛程疏难保持状态 上场不敌纽卡素觉得愧对卡域克

曼联上周中英超快车不敌纽卡素，录得卡域克执教球会以来首败，据报球员们都不满意自己的演出，大家都觉得辜负了主教练的期望。同时红魔对完喜鹊后的39日内，只有2场比赛，魔将都抱怨比赛场数太少，很难保持状态。

对纽卡素表现差 辜负卡域克

卡域克于1月接手曼联后，头7场英超收录6胜1和，可是上周中快车作客1:2不敌纽卡素，尝到上任后首败。他在赛后不满意球队演出，与对方主帅艾迪贺维和教练团握手，亦向看台上的客场球迷鼓掌感谢支持后，就直接返回更衣室，没有与球员交流。英国《太阳报》透露，众魔将亦不满其演出，觉得辜负了卡域克的期望，希望接下来作出改变，不可再次出现相同的问题。

曼联对纽卡素表现差，球员表示辜负卡域克。法新社

39日只踢2场比赛 认为难入局

而曼联球员亦抱怨赛程稀疏，难保持状态。在上场不敌纽卡素后，下场比赛是3月15日主场对阿士东维拉的英超，之后就是3月20日作客般尼茅夫的联赛，紧接已是国际赛后，4月13日联赛地头对列斯联，换句话说红魔于39日内只有两场比赛。消息人士指：「比赛间的巨大间隔，对球队不利，球员们难以入局。」