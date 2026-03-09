西甲│沙维炮轰巴塞主席拿朴达「坏事做尽」 拒美斯回归兼大话连篇

前巴塞隆拿教练沙维近日接受西班牙媒体《先锋报》访问，大爆执教期间关于自己、美斯和主席拿朴达的内幕。当中他直斥拿朴达「坏事做尽」，是他阻止美斯回归球会，害怕后者回来会抢权；同时他又指巴塞实权落在拿朴达前妻的哥哥艾捷华利亚身上，后者联同拿朴达经常讲大话，包括向球员讹称自己想卖走他们，离间关系。

前巴塞隆拿教练沙维直斥阻止美斯回归球会拿朴达。法新社

沙维斥拿朴达阻止美斯回归

球员时代为巴塞踢了18年的沙维，2021年以教练身份回归母会，教到2024年才不欢而散离开。沙维离任后没有谈论旧会，但他近日接受《先锋报》专访，大爆当年自己在球队的内幕，点名直斥主席拿朴达「坏事做尽」。他先提及美斯在2023年夏天离开巴黎圣日耳门时，非常接近回归巴塞，他在当年1月亲自和美斯联络，后者同意回巢，之后拿朴达就与美斯的父亲倾谈合约，西甲赛会亦开绿灯，批准在当时的薪酬架构下让他回来。当竞技和经济层面谈好，拿朴达最终阻止美斯回归，沙维指拿朴达当时对他说：「如果美斯回来，会打破球会薪酬架构，变成薪酬战。而且美斯影响力大会抢权，他绝不容许此事发生。」

沙维更指因为未能回归，他和美斯的关系一度跌入冰点，后者曾拒绝接听自己的电话。幸好两人如今已没有芥蒂，重新成为好朋友，不时联络寒暄。

被直斥阻止美斯回归球会的拿朴达。法新社

批大话连篇兼「坏事做尽」

沙维之后又提到自己是在不愉快的情况下，与球会翻面而离开。他忆述巴塞实际决策权是落在拿朴达前妻的哥哥艾捷华利亚身上，后者在队内没有职位，但拥有话事权。沙维指他在24年1月已决定在该季结束后离开，拿朴达在他面前多番挽留，又表示球队不可以没有他执教，令他有改变决定的想法。然而艾捷华利亚之后突然指责球队的体能出问题，更不停讲大话，「艾捷华利亚和拿朴达先在媒体上对我发动攻势。而艾捷华利亚更去找一止球员，包括沙治罗拔图、柏迪、拉芬夏比洛尼等，说我想卖掉他们，完全谎话连篇。」

沙维最终对拿朴达和艾捷华利亚非常失望，决定离开巴塞，并表示将来都不会重返球队。