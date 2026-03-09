Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足球｜朗尼庄臣现身小学教波受热捧 撑曼联争前四重返欧联

足球世界
更新时间：14:32 2026-03-09 HKT
发布时间：14:32 2026-03-09 HKT

曼联名宿朗尼庄臣（Ronny Johnsen）今日（9日）现身九龙东头邨福德学校，参与「赛马会学界足球发展计划」活动。这位昔日红魔铁卫除亲自落场指导小学生外，亦对曼联今季走势侃侃而谈，乐观看好曼联可以重返欧联。

亲民签名有求必应 赞港孩乖巧

朗尼庄臣今晨抵达福德学校，随即受到师生热烈欢迎。虽然退役多年，但这位曼联名宿风采依然，与学生进行热身及分组活动时全情投入，毫无架子。现场气氛相当热闹，不少小学生手持朗尼庄臣昔日的英姿照片索取签名，他亦来者不拒，尽显亲民一面。

朗尼庄臣受热捧，认真为小球迷签名。杨功煜摄
相隔约多年重临香江，庄臣坦言感觉亲切：「回到香港总是令人高兴，这里的球迷对球会非常熟悉，支持度极高。」谈及与本地学童的互动，在挪威亦有参与学校工作的庄臣笑言：「这里的孩子非常乖巧听话，我在挪威学校看到的学生可没这么『听话』。看到他们享受足球带来的乐趣，我也感到很欣慰。这正是曼联、曼联足球学校与香港赛马会合作推动这计划的意义所在。」

撑教练团领军 盼曼联重返欧联

对于球队由卡域克领军后的反弹，庄臣表示惊喜及支持。「作为前球员及曼联球迷，我对目前的教练团队绝对支持。球队近期在联赛榜回升，成绩有目共睹。」对于红魔能否保住前四夺取欧联资格，他审慎乐观：「虽然困难，但我对球队目前的精神面貌很正面，若能重返欧联将是极大鼓舞。」

庄臣亦被问及对曼联后防大将麦佳亚（Harry Maguire）的看法。对于这位后辈近期的表现及续约问题，庄臣认为信心是关键：「麦佳亚在球会已有一段时间，经验丰富。防守球员的表现往往取决于整体队型，当球队运作畅顺，后卫的工作自然较容易。」他指出，随著球队近期战绩改善，整条防线的信心亦随之建立，「足球就是关于信心，赢波自然有信心。」

 

马会多年来一直积极推动本地足球发展，与曼联自2013年起合作推出「赛马会学界足球发展计划」，现更透过马会慈善信托基金捐款予东华三院协助筹办计划活动，将一套以启发和鼓励为本的训练模式引入本地中小学、幼稚园及大专院校，激发伙伴学校老师及校队教练的潜能，提升年轻一代的体能、心智及社交能力，一同「足」动潜能。

