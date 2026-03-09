理文再易帅 3年换4个主帅 朱兆基上任不足一年离队

理文足球会昨日（8日）宣布，主教练朱兆基即日起正式离任，结束不足一年的执教生涯。球队于足总杯出局后不足五小时作出公布离任，并由助教列特暂代主教练职务，领军完成今季余下赛事。

理文足球会昨日（8日）宣布，主教练朱兆基即日起正式离任，结束不足一年的执教生涯。理文社交媒体图片

理文足球会昨日（8日）宣布，主教练朱兆基即日起正式离任，结束不足一年的执教生涯。资料图片

理文足球会昨日（8日）宣布，主教练朱兆基即日起正式离任，结束不足一年的执教生涯。理文社交媒体图片

现年46岁的朱兆基，去年三月首度暂代主教练，其后获会方信任，于季尾正式坐正。然而球队今季战绩未如理想，各项赛事17场录得11胜3和3负。而理文昨午在足总杯8强补时被标准流浪逼和后，互射十二码，不敌对手出局。

出局后不足5小时，理文就在社交媒体上宣布朱兆基由即日起离任球队主教练一职。球会衷心感谢他一直以来的付出与贡献，并祝愿未来发展一切顺利。并且安排助教列特（Darren Read） 将暂代主教练职务，带领球队出战今季余下赛事。

理文自陈晓明于2018至2023年间执教后，教练席位更迭频繁。曾昭达领军一年后离任，贺兰特仅任教4个月便被换走，连同朱兆基在内，近3年主帅在位时间基本不足一年。球队稳定性屡受考验，今次季中再度易帅，亦反映管理层对成绩要求极高。