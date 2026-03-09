Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

球迷奇招阻球证睇VAR 即场「掹插苏」令屏幕无画面 结果出人意表

足球世界
更新时间：12:43 2026-03-09 HKT
发布时间：12:43 2026-03-09 HKT

周日德乙普斯辛蒙斯达主场对哈化柏林(Preussen Munster VS Hertha BSC)一仗，出现意想不到一幕，主队球迷在比赛期间竟「掹插苏」，令场边的VAR屏幕无法显示，阻止球证翻看VAR作出不利己队的判罚。而结果是球证未能观看片段，仍判主队输12码，最终普斯辛蒙斯达亦以1:2不敌哈化柏林。

普斯辛蒙斯达亦以1:2不敌哈化柏林。法新社
普斯辛蒙斯达亦以1:2不敌哈化柏林。法新社

极端球迷「掹插苏」 阻球证睇VAR

奇芭一幕于上半场44分钟出现，当时客军哈化柏林中场古辛斯在普斯辛蒙斯达禁区内被主队中坚古利斯踢跌，球证碧基尔没有吹罚。VAR之后介入，要求碧基尔到场边观看事发片段，当他走到场边时，发现屏幕无画面，据德国《图片报》指原来是主队一名极端球迷，将屏幕的插苏「掹走」，阻止球证观看，同时亦有部份主队球迷在看台上拉出「停止使用VAR」的横额。

极端球迷「掹插苏」 阻球证睇VAR。网上截图
极端球迷「掹插苏」 阻球证睇VAR。网上截图

照判12码 普斯辛蒙斯达输波

碧基尔虽未能观看片段，但他依靠VAR球证的指示判罚12码，并通过广播向现场球迷解释经过VAR球证的判决，肯定古利斯有犯规，踢到古辛斯的脚胫。而哈化柏林锋将利尔斯射入极刑领先，普斯辛蒙斯达换边后初段入波追和，可是到下半场补时4分钟再失守，最终主场输1:2。

相关片段：

https://www.bundesliga.com/en/2bundesliga/videos/watch/winkler-mit-dem-lucky-punch-ex6tUcHh

 

 

