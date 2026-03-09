意甲│40岁莫迪历宝刀未老 专注防守8次抢回控球权 帮AC米兰赢打吡

周日意甲，AC米兰「主场」1:0击败同市宿敌国际米兰，40岁中场莫迪历虽然没有入球和助攻，但全场专注防守，8次抢回控球权，成为球队的无名英雄。此子赛前自费购买了60张比赛门票，让克罗地亚的家人和朋友入场观战，最终以一场胜仗让大家满足离开。

AC米兰1:0击败同市宿敌国际米兰。路透社

40岁踢足90分钟满场飞

莫迪历今场大部份时间专注防守，其预期入球(xG)和预期助攻(xA)分别只有0.08及0.04，并仅得传中和关键传球各1次，但防守数据出众。他共8次夺回控球权，还有3次解围、1次拦截，5次地面对抗赢3次，助AC米兰在只有37%控球率下，仅被国际米兰取得2次中目标攻门，以坚固的防守取胜，并且自2010至11球季以来首次于意甲双杀后者。这名40岁克罗地亚老将喜言：「上半场我们踢得非常出色，下半场国米有所提升，但我们以团队的方式完成了防守，这场胜利是我们应得的。」

莫迪历大部份时间专注防守。路透社

自费购买60张门票请朋友观战

而莫迪历更高兴，是在家人朋友面前赢波。此子在赛前自费购买了60张门票，赠予专程由克罗地亚飞来米兰支持自己的朋友和家人。这60张门票中，包括其好友、前克罗地亚中锋文迪苏杰，还有前皇家马德里队友沙治奥拉莫斯等。

