西甲│麦巴比新女友 原来曾与云尼斯奥斯传过绯闻 网民：唔怪得两人传不和﹗

足球世界
更新时间：12:02 2026-03-09 HKT
发布时间：12:02 2026-03-09 HKT

西班牙媒体爆料，指皇家马德里前锋基利安麦巴比(Kylian Mbappe)，与西班牙女演员伊丝达艾丝普薛图(Ester Exposito)相恋。而伊丝达艾丝普薛图与另一皇马球员云尼斯奥斯祖利亚(Vinicius Junior)曾在2022年传出绯闻，麦巴比疑似「著旧鞋」，网民就充当花生友，矢言唔怪得两人早前曾传出不和﹗

皇家马德里前锋基利安麦巴比。美联社
皇家马德里前锋基利安麦巴比。美联社

麦巴比新女友 曾与云尼斯奥斯传绯闻

多间西班牙和法国媒体爆料，指麦巴比近日与伊丝达在巴黎约会，有人更指见到他俩在当在餐厅和酒吧举止亲密，看似正在拍拖，但两人至今仍未公开回应这段绯闻。而伊丝达于2022年，曾与皇马另一攻击核心云尼斯奥斯传过绯闻，当时两人经常在社交媒体互动，继而传出恋情。然而之后传出两人互动的截图是假的，伊丝达亦曾在社媒发帖写「假新闻」，疑似否认绯闻。

伊丝达艾丝普薛图曾与另一皇马球员云尼斯奥斯祖利亚传出绯闻。美联社
伊丝达艾丝普薛图曾与另一皇马球员云尼斯奥斯祖利亚传出绯闻。美联社

网民做花生友

不过网民一于做花生友，有人笑，「麦巴比同云尼斯奥斯间接打『车轮』」、「唔怪得之前传两人争做大佬不和」、「原来他们是同路人」。

