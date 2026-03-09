Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜普巴摩纳哥重生受挫 尼恩高兰：他只踢了3年好波

足球世界
更新时间：06:50 2026-03-09 HKT
发布时间：06:50 2026-03-09 HKT

曾获得世界杯冠军的法国中场普巴，在禁药停赛令获减刑后，于法甲摩纳哥落班希望重拾昔日佳态。但他目前受到伤患困扰，已休养近3个月，昔日意甲对手尼恩高兰更公开羞辱，直指其职业生涯名过其实。

普巴今季在摩纳哥，不是坐冷板就是养伤。法新社
尼恩高兰自称比普巴强。法新社
普巴在摩纳哥重生受挫。法新社
养伤近3个月 今季仅上阵30分钟

普巴原先因禁药问题被判禁赛4年，上诉后获减刑至18个月，并于2025年春季与祖云达斯解约后，以自由身加盟摩纳哥，双方签约两年。适逢世界杯年，普巴本欲在法甲重拾状态，惟受制于体能及伤患问题，暂时未能发挥预期的影响力。他于去年11月22日的法甲斗雷恩一役上演复出战，是他相隔811日后重返赛场；但他连续3场法甲后备上阵后再次受伤，自去年12月起养伤至今，3场后备出场合共仅踢30分钟。

尼恩高兰出言挑衅：我比普巴更强

曾在卡利亚里、罗马及国际米兰成名的比利时名将尼恩高兰，近日在访问中语出惊人，批评曾贵为全球最高身价球员的普巴称不上世界级。尼恩高兰表示：「在我效力意甲的年代，只有维达尔和迪罗斯跟我一样强。普巴？我比他更出色，他整个职业生涯大概只有3年踢得好。」尼恩高兰又解释了当年为何多次拒绝祖云达斯的邀请。他自比为《Football Manager》玩家，比起效力常胜军，更享受带领罗马夺冠的成就感。

