英足杯｜富咸诈糊球惹争议 被修咸顿12码绝杀出局

英格兰足总杯第五圈，英冠的修咸顿作客越级挑战英超的富咸，凭下半场91分钟的12码绝杀对手，杀入8强。今场于18分钟出现争议一幕，富咸曾将皮球送入网窝但及后被吹「食诈糊」。

球证过早鸣笛 VAR无法推翻判决

18分钟富咸的诈糊球，源自修咸顿门将丹尼尔柏列斯快开龙门球，省中队友后皮球弹入中路，落在富咸前锋洛迪高梅尼斯面前，后者顺势将皮球送入网窝。但球证在皮球入网前已经鸣笛，指柏列斯开出龙门球前，皮球仍在滚动；惟慢镜显示皮球当时并没有滚动，但由于球证过早鸣笛，令VAR无法介入推翻判决。

富咸0：1修咸顿。美联社

修咸顿91分钟12码绝杀富咸。美联社

修咸顿击败富咸晋级。美联社

今场修咸顿的反击极具威胁，22分钟富咸一次角球被解围后，修咸顿由史斯安沙引球推足半场，单刀面对富咸门将莱甘特起脚，皮球仅仅柱边出界。40分钟再次是修咸顿防守角球后反击，人多打人少下，艾沙斯的传中稍为过高，令队友未能接应。两军半场互交白卷。

史超活一箭定江山

54分钟，富咸再次食诈糊，一次左路罚球，佐基姆安达臣接应头槌攻门被救出，门前队友补中入网；但安达臣越位在先，入球无效。今场最终胜出的是修咸顿，他们于91分钟获得12码，并由路斯史超活操刀中鹄。最终修咸顿越级挑战成功，以1：0小胜富咸晋身8强。

列斯联轻取诺域治

另一场第五圈赛事，主场的列斯联凭桑恩朗达夫、加比尔古蒙臣和祖尔派路尔各建一功，以3：0击败诺域治，杀入8强。