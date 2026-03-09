英足杯｜维尔港闯8强陷「甜蜜烦恼」 布拉迪：护级才是首要任务

英甲球队维尔港在足总杯第五圈爆大冷，越级挑战英超的新特兰，并以1：0小胜对手杀入8强。球队自1月初由布拉迪（Jon Brady）接手后表现回升，但目前仍深陷英甲榜尾，距离护级安全线达11分之遥。布帅坦言胜仗虽增添球队信心，却也为护级带来了「额外的烦恼」。

韦恩今季堪称维尔港在足总杯的福将。美联社

新特兰16强爆冷出局。美联社

维尔港爆大冷以1：0击败新特兰。美联社

赛程密集挑战板凳深度

布拉迪表示：「老实说，这确实有点麻烦。赛程不断增加令我们吃不消，以我们目前的球员班底，难以应付如此密集的比赛。晋级是特权，但确实非常艰难。」维尔港8强潜在对手包括利物浦、曼城及阿仙奴等英超班霸，布拉迪强调自己并未考虑抽签结果：「我完全没头绪（会抽中谁），因为我现在脑海里只有周三主场对巴拉福特（Bradford City）的联赛，那才是我们摆脱困境的关键。」

「纽迷」韦恩成足总杯福将

今仗维尔港的赢波功臣，再次是宾韦恩。这名儿时已是纽卡素球迷的前锋，今季堪称维尔港在足总杯的福将，他在今季3场足总杯赛事均攻入关键入球，包括上一圈对布里斯托城（Bristol City）时，在加时阶段建功助球队以1：0破敌。