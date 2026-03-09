Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜维尔港闯8强陷「甜蜜烦恼」 布拉迪：护级才是首要任务

足球世界
更新时间：05:04 2026-03-09 HKT
发布时间：05:04 2026-03-09 HKT

英甲球队维尔港在足总杯第五圈爆大冷，越级挑战英超的新特兰，并以1：0小胜对手杀入8强。球队自1月初由布拉迪（Jon Brady）接手后表现回升，但目前仍深陷英甲榜尾，距离护级安全线达11分之遥。布帅坦言胜仗虽增添球队信心，却也为护级带来了「额外的烦恼」。

韦恩今季堪称维尔港在足总杯的福将。美联社
韦恩今季堪称维尔港在足总杯的福将。美联社
新特兰16强爆冷出局。美联社
新特兰16强爆冷出局。美联社
维尔港爆大冷以1：0击败新特兰。美联社
维尔港爆大冷以1：0击败新特兰。美联社

赛程密集挑战板凳深度

布拉迪表示：「老实说，这确实有点麻烦。赛程不断增加令我们吃不消，以我们目前的球员班底，难以应付如此密集的比赛。晋级是特权，但确实非常艰难。」维尔港8强潜在对手包括利物浦、曼城及阿仙奴等英超班霸，布拉迪强调自己并未考虑抽签结果：「我完全没头绪（会抽中谁），因为我现在脑海里只有周三主场对巴拉福特（Bradford City）的联赛，那才是我们摆脱困境的关键。」

「纽迷」韦恩成足总杯福将

今仗维尔港的赢波功臣，再次是宾韦恩。这名儿时已是纽卡素球迷的前锋，今季堪称维尔港在足总杯的福将，他在今季3场足总杯赛事均攻入关键入球，包括上一圈对布里斯托城（Bristol City）时，在加时阶段建功助球队以1：0破敌。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
12小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
17小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
20小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
17小时前
逐玉｜张凌赫、田曦薇「假婚真爱」 剧情懒人包、角色介绍、5大看点
逐玉｜剧情懒人包、角色介绍、5大看点 张凌赫、田曦薇「假婚真爱」
影视圈
19小时前
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
8小时前
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
影视圈
14小时前
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
22小时前