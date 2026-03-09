英足杯｜英甲榜尾维尔港爆冷挫新特兰 队史第2次杀入8强

新特兰于周日的英格兰足总杯爆大冷落败。于英超排第11位的「黑猫」面对英甲榜尾球队维尔港，作客以0：1落败，16强止步。

维尔港爆大冷以1：0击败新特兰。美联社

韦恩成为赢波功臣。美联社

新特兰16强爆冷出局。美联社

全场唯一中目标埋门成奠胜球

新特兰防线于26分钟出现险象，中场奥尼恩被敌将力追下，大脚高波回传予门将美卡艾尔堡，皮球直飞己方大门；艾尔堡在不能以手接球的情况下，翻步飞顶将皮球顶出底线。但新特兰终于都要失守，28分钟，维尔港一次右路角球攻势，最终由宾韦恩（Ben Waine）顶入；这是他们今场唯一中目标埋门。维尔港领先1：0完半场。

黑猫于下半场狂攻，48分钟一次角球攻势，制造出一轮混乱，但皮球最终由维尔港门将祖哥斯没收。之后安古路和丹尼尔保拉特分别头槌攻门，均被祖哥斯化解；马恩达于79分钟的头槌攻门则中柱弹出。最终维尔港爆大冷，以1：0击败新特兰，晋级足总杯8强，球队上一次杀入8强已经是1954年的事。