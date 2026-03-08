Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯│祖奥柏度成26年最红英超球员 11球5助攻共参与16个入球

足球世界
2026年脚风和状态最好的英超球员，首推车路士前锋祖奥柏度(Joao Pedro)，连同周六英格兰足总杯第5圈淘汰域斯咸的入球，1月至今在各赛事共有11个入球和5次助攻，是期间参与入球最多的英超战将。

车路士前锋祖奥柏度是1月至今在各赛事参与入球最多的英超战将。美联社
祖奥柏度26年参与16个入球

祖奥柏度踏入26年状态大勇，英超上阵10次有7场取得入球或助攻，共收录8球5助攻。而他于欧联赛场2场入2球；足总杯1场1球，各赛事共有11球5助攻，是26年参与最多入球的英超战将。曼联队长般奴费南迪斯于26年同样状态火热，各赛事收录2球8助攻，合共参与10个入球，仅次于祖奥柏度。

4人参与10个入球并列第2

阿仙奴中锋约基利斯亦在26年有截然不同的演出，8入球2助攻，同样参与10个入球。爱华顿锋将安东尼哥顿与约基利斯同样于各比赛8次破门，还有2次助攻，参与了10个士哥。而安东尼施美安加盟曼城后，已收录7入球2助攻，加上他转会前于般尼茅夫亦有1个士哥，26年都是参与了10个入球，与另外3人并列次席。

