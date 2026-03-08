Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲│18岁拉明耶马累积50球 快过美斯、C朗拿度 再破一项尘封92年纪录

足球世界
更新时间：12:48 2026-03-08 HKT
发布时间：12:48 2026-03-08 HKT

巴塞隆拿超新星拉明耶马(Lamine Yamal)在周六西甲攻入全场唯一入球，领军作客1:0击败毕尔包。此子出道至今已为巴塞和西班牙国家队入50球，以18岁7个月22日就达成此里程碑，比「绝代双骄」美斯和C拿度快得多，同时他今季联赛已入14球，成为92年来首位于西甲单季入14球的19岁以下球员。

巴塞隆拿超新星拉明耶马出道至今已为巴塞和西班牙国家队入50球。路透社
巴塞隆拿超新星拉明耶马出道至今已为巴塞和西班牙国家队入50球。路透社

内切左脚射远柱死球破网

拉明耶马今场于67分钟接应中场柏迪的传送，在禁区右路切入中路，左角射远柱死球入网，以这个精彩入球带领巴塞一球气走毕尔包。巴塞教练华维迪表示：「耶马今场没有踢出自己最好的比赛，但大家仍可看到他有多重要。当他有空间时，就能决定比赛，他在操练中已多次练习这样能改变比赛的处理方式。」

巴塞隆拿的拉明耶马领军作客1:0击败毕尔包。路透社
巴塞隆拿的拉明耶马领军作客1:0击败毕尔包。路透社

快过美斯、C朗累积入50球

耶马以18岁7个月22岁之龄，在球会和国际赛正式比赛已累积50球，比美斯和C朗拿度更年轻达到50球的里程碑。美斯于20岁10个月10日攻入第50球；C朗就到21岁8个月30日才做到。而耶马的50球，由首次上阵起计，用了2年10个月7日，总共173场比赛录得；美斯就花了3年6个月18日，共133场比赛；C朗则用了4年2个月21日，合共222场赛事。

今季西甲入14球破92年来纪录

再者拉明耶马本季西甲已入14球，是1933至34球季以来首位19岁以下小将在单季西甲共入14球，当年荷甲彭博为桑坦德入14球。


 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
7小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
20小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
3小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
4小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
6小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
2026-03-07 13:00 HKT
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
20小时前
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
5大长者运动健身优惠！康文署免费兴趣班/伸展瑜伽/24小时Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
16小时前
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
时事热话
2026-03-07 11:58 HKT