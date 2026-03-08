Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯│加拿祖证名国内杯赛杀手 7场入5球 自评士哥：非常精彩﹗

足球世界
更新时间：11:27 2026-03-08 HKT
发布时间：11:27 2026-03-08 HKT

周六英格兰足总杯第5圈，车路士作客英冠域斯咸加时后(Wrexham vs Chelsea)赢4:2，惊险晋级。该队锋将阿历真度加拿祖(Alejandro Garnacho)今仗攻入一球，还令对手摆乌龙，延续本季于国内杯赛特别醒神的特点，7场累积5球成国内杯赛杀手。此子赛后自评其入球时，直言非常精彩。

加拿祖入波、造乌龙、令对手领红牌

加拿祖于40分钟先在禁区左路起脚射门，域斯咸左翼卫佐治汤马臣白界前护空门，但后者大脚解围却省中门将奥干禾反弹入网，车路士追和1:1。这名阿根廷锋将做间接入球功臣后，加时阶段再挺身而出，接应传中近门撞射球网，助球队于本场比赛首次反超前，最终更赢4:2。

今季国内杯赛7场5球

此子今场踢足120分钟，8次射门4次中目标并攻入一球，还创造一个乌龙球，下半场末段一次被侵犯，又令到敌将佐治道臣直接拎红牌出场，成为赢波功臣。他今季于国内杯赛演出特别出色，7场共入5球，包括足总杯3仗入1球；联赛杯4场入4球，反观英超和欧联合共25场仅得2球，获证名为国内杯赛杀手。

加拿祖：入得精彩﹗

加拿祖赛后自评入球时矢言：「我认为艾斯苏高的传球非常精彩，我的入球亦同样精彩。我真的很高兴，这场比赛很不一样。」该队主教练罗仙尼亚亦大赞他：「加拿祖的状态很好，考虑到他在周三踢了90分钟，今场120分钟内展现出的充沛体能，真的令人惊叹。在赛季关键阶段看到他有这样的状态，真的太好了。」

加拿祖今季于国内杯赛特别起劲，联赛杯首回合对阿仙奴曾梅开二度。法新社
加拿祖今季国内杯赛7场入5球。法新社
