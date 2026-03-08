Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲│格连活特又士哥 录高难度「双双」入波数据 五大联赛唯一做到

足球世界
更新时间：10:34 2026-03-08 HKT
发布时间：10:34 2026-03-08 HKT

周六法甲，马赛锋将美臣格连活特(Mason Greenwood)一箭定江山，领队作客1:0击败图卢兹，全取3分。这球是此子本季第10个用左脚攻入的入球，加上右脚入15球，成为本季五大联赛中，唯一一位左脚和右脚各有双位数入球的球员，非常厉害。

格连活特后上左脚劲射破网

今场唯一入球于18分钟出现，当时左翼柏沙奥接应长传压入禁区，地波传向中路12码点，美臣格连活特后上左脚劲射破网，马赛凭这入球作客1:0击败图卢兹，法甲收录2连胜。这个入球是格连活特于本赛季各赛事第25个入球，当中法甲收录15球，在射手榜领放。

左脚10球、右脚15球

而这名24岁锋将的入球中，有10球来自左脚，15球由右脚取得，录来高难度的「双双」入波数据，亦是今季五大联赛中唯一一位左脚和右脚各有双位数入球的球员。而消息指此子今夏预计将离开马赛，加盟欧洲顶级豪门。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
6小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
19小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
23小时前
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
19小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
4小时前
61岁前TVB艺人自揭娶细21岁内地妻「冇楼冇礼金」 力赞内地生活优质 但儿子香港出世
前TVB男星呻香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
3小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
14小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
15小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
23小时前
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
「M巾党」港铁筲箕湾站出没 怪汉扯袋图拉走好心女学生 网民爆恶行：呃入女厕后续更狂｜Juicy叮
时事热话
2026-03-07 11:58 HKT