法甲│格连活特又士哥 录高难度「双双」入波数据 五大联赛唯一做到

周六法甲，马赛锋将美臣格连活特(Mason Greenwood)一箭定江山，领队作客1:0击败图卢兹，全取3分。这球是此子本季第10个用左脚攻入的入球，加上右脚入15球，成为本季五大联赛中，唯一一位左脚和右脚各有双位数入球的球员，非常厉害。

格连活特后上左脚劲射破网

今场唯一入球于18分钟出现，当时左翼柏沙奥接应长传压入禁区，地波传向中路12码点，美臣格连活特后上左脚劲射破网，马赛凭这入球作客1:0击败图卢兹，法甲收录2连胜。这个入球是格连活特于本赛季各赛事第25个入球，当中法甲收录15球，在射手榜领放。

左脚10球、右脚15球

而这名24岁锋将的入球中，有10球来自左脚，15球由右脚取得，录来高难度的「双双」入波数据，亦是今季五大联赛中唯一一位左脚和右脚各有双位数入球的球员。而消息指此子今夏预计将离开马赛，加盟欧洲顶级豪门。