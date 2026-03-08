Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜域斯咸「荷里活神话」几近成真 加拿祖致敬：今季最艰难一仗

足球世界
更新时间：07:14 2026-03-08 HKT
发布时间：07:14 2026-03-08 HKT

域斯咸在足总杯第五圈，几乎写下球会历史最辉煌一页。这支英冠球队在主场两度领先英超班霸车路士，逼使「蓝战士」需战至加时才分胜负，域斯咸班主赖恩雷诺士为球队表现感到骄傲。

域斯咸主场与车路士，踢到加时才分出胜负，主队两名荷里活班主赖恩雷诺士（Ryan Reynolds）及罗拔麦艾汉尼（Rob McElhenney）带领全场球迷起立鼓掌，向拼尽全力的球员致敬。

域斯咸力战下不敌车路士。法新社
域斯咸力战下不敌车路士。法新社
域斯咸两名荷里活班主赖恩雷诺士和罗拔麦艾汉尼，带领全场球迷起立鼓掌。法新社
域斯咸两名荷里活班主赖恩雷诺士和罗拔麦艾汉尼，带领全场球迷起立鼓掌。法新社
加拿祖认为今场是本季最艰难一仗。法新社
加拿祖认为今场是本季最艰难一仗。法新社

赖恩雷诺士随后在社交平台X（前称 Twitter）感性发文，回顾球会自被收购后的蜕变，「三年前的今周，我们还在与梅登黑德苦战；今日，我们将车路士逼入加时。我为域斯咸今日的表现感到无比自豪」，点出了球队在短时间内，由业余联赛边缘晋身英冠、甚至能与英超豪门分庭抗礼的惊人进步。

加拿祖：赛季至今最难踢一仗

今仗在加时射入关键入球的加拿祖，赛后接受《BBC》访问时亦对域斯咸的表现大加赞赏：「这是一场不可思议的胜利，我认为这是我们本季至今最艰难的比赛之一。我为球队晋级感到自豪。那个入球非常精彩，要归功于艾素高的妙传。」他又指：「足总杯这类赛事性质完全不同，你必须战斗到底，对手的表现真的非常出色。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
01:29
元朗斩妻堕楼│男事主为餐厅东主 疑工作压力突失常挥刀伤妻
突发
14小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜伊朗拒绝无条件投降 特朗普：伊朗今将遭猛烈重击｜持续更新
即时国际
11小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
14小时前
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
TVB笋盘小生认爱！高调公开女友靓相获圈中好友祝福 近年屡演大热剧受力捧
影视圈
18小时前
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
点心放题2026｜23大连锁酒楼/酒店/中菜厅优惠！$88起任点任食虾饺/烧卖/片皮鸭 入座送鲍鱼/乳鸽
饮食
18小时前
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
何超云晒「男友视角」惹火靓相 性感比坚尼展示澎湃身材 放狗曝光新欢真身
影视圈
12小时前
六合彩｜连续四期无人中 头奖一注独中有机会赢3600万
$3600万六合彩｜头奖1.5注中 即刻入嚟对冧巴！
社会
9小时前
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
前TVB老戏骨北上开工遇临记待遇 坐路边挨饭盒连枱都冇：有工作，心里就踏实很多了
影视圈
10小时前
本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫
本地时装店HISSO突然宣布全线结业！开业15年 清货减价1折起 网民不舍︰好钟意你哋啲衫
时尚购物
13小时前
01:01
包致金姪女Amina倒毙半山家中 曾醉驾掌掴警员轰动全城
突发
13小时前