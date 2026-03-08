英足杯｜域斯咸「荷里活神话」几近成真 加拿祖致敬：今季最艰难一仗

域斯咸在足总杯第五圈，几乎写下球会历史最辉煌一页。这支英冠球队在主场两度领先英超班霸车路士，逼使「蓝战士」需战至加时才分胜负，域斯咸班主赖恩雷诺士为球队表现感到骄傲。

域斯咸主场与车路士，踢到加时才分出胜负，主队两名荷里活班主赖恩雷诺士（Ryan Reynolds）及罗拔麦艾汉尼（Rob McElhenney）带领全场球迷起立鼓掌，向拼尽全力的球员致敬。

域斯咸力战下不敌车路士。法新社

域斯咸两名荷里活班主赖恩雷诺士和罗拔麦艾汉尼，带领全场球迷起立鼓掌。法新社

加拿祖认为今场是本季最艰难一仗。法新社

赖恩雷诺士随后在社交平台X（前称 Twitter）感性发文，回顾球会自被收购后的蜕变，「三年前的今周，我们还在与梅登黑德苦战；今日，我们将车路士逼入加时。我为域斯咸今日的表现感到无比自豪」，点出了球队在短时间内，由业余联赛边缘晋身英冠、甚至能与英超豪门分庭抗礼的惊人进步。

加拿祖：赛季至今最难踢一仗

今仗在加时射入关键入球的加拿祖，赛后接受《BBC》访问时亦对域斯咸的表现大加赞赏：「这是一场不可思议的胜利，我认为这是我们本季至今最艰难的比赛之一。我为球队晋级感到自豪。那个入球非常精彩，要归功于艾素高的妙传。」他又指：「足总杯这类赛事性质完全不同，你必须战斗到底，对手的表现真的非常出色。」