英足杯｜车路士两度落后下追平 加时力克十人域斯咸晋8强

车路士于足总杯第五圈作客域斯咸，战情峰回路转。两军法定时间踢成2：2平手，于加时少踢一人的域斯咸最终饮恨；车路士凭加拿祖和柏度各建一功，以4：2险胜。

今场先开纪录的是域斯咸，18分钟森史密夫接应后场长传，突破越位下射破车路士门将山齐士的十指关。车路士于40分钟扳平，加拿祖于左路推大位起右脚，域斯咸有佐治汤马臣在门前护空门，但后者的解围省中门将奥干禾反弹入网，「蓝战士」凭这球乌龙球扳平1：1完半场。

域斯咸班主「死侍」Ryan Reynolds到场打气。美联社

宾伦特加时入球因越位在先，被判无效。美联社

佐治杜臣93分钟被逐。美联社

加拿祖于加时建功。美联社

域斯咸于下半场再度领先，78分钟温达斯在禁区外起脚，禁区内的队友哥顿杜尔加一脚改变方向，令山齐士再度失守。但域斯咸未能将领先优势带到尾，82分钟艾治亚邦于近门起右脚，皮球直飞网顶入网。域斯咸更于93分钟收到坏消息，佐治杜臣飞铲铲跌加拿祖，经VAR翻查后球证决定直接红牌将杜臣逐出场。

加拿祖、柏度加时各建一功

多踢一人的车路士于加时上半场6分钟，终于首度在今场领先。加拿祖于远柱接应右路传送，无人看管下近门射入，为车路士领先3：2。114分钟，域斯咸一次角球攻势将皮球送入网，但经VAR翻查后，指门前加一头的宾伦特越位在先，入球无效。域斯咸错过扳平后，于125分钟再失一球，祖奥柏度于禁区顶为车路士射成4：2，判域斯咸「死刑」之余，晋级8强。