英足杯｜阿仙奴惊险淘汰曼斯菲闯8强 伊斯奠胜保四冠王梦

阿仙奴于足总杯16强赛事，作客面对英甲球队曼斯菲遭遇严峻考验。凭后备入替的伊比尔治伊斯劲射奠助，助阿仙奴以 2：1 力克对手，自2020年夺冠球季后首度杀入足总杯8强，继续保持挑战「四冠王」的希望。

多文创最年轻上阵纪录

阿仙奴主帅阿迪达今仗大胆起用两名16岁小将正选，其中马里森门首度为一队披挂，多文（Max Dowman）则以16岁66天之龄，成为阿仙奴史上在足总杯最年轻的正选球员。多文表现抢眼，早段曾有两次攻门被对方门将利姆罗拔士救出。41分钟，马度基接应马天尼利传送，于禁区边第一时间起左脚射成1：0完半场。

伊云斯一度为曼斯菲扳平。美联社

杜沙特于38分钟因伤退下火线。美联社

伊斯为阿仙奴奠胜。美联社

但曼斯菲展现出顽强斗志，他们上半场录得11次射门，是「兵工厂」自2022年4月以来，各项赛事上半场被射门次数最多的一次。换边后，曼斯菲把握阿仙奴小将马里森门传球失误，由后备入替的威尔伊云斯射破阿列沙巴拿加的十指关追成 1：1。阿迪达见形势不妙，随即换入伊斯及添巴；66分钟，伊斯在禁区内劲射挂网，助阿仙奴以2：1击败曼斯菲，晋身足总杯8强。

杜沙特、卡拉科利伤出

阿仙奴虽然晋级保四冠王梦，但今场增添两名伤兵。阿迪达赛后谈及因伤退下火线的杜沙特和卡拉科利：「两人都感到轻微不适，他们的情况已不适合继续作赛。观察过今仗的场地条件后，我们早已预料到这种可能性，因此必须将他们换走，保护他们。」