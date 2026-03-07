英超｜前利物浦门将卡里奥斯因妻子公开谈闺房事受关注 莉达奥给自己满分「10分」
更新时间：15:28 2026-03-07 HKT
发布时间：15:28 2026-03-07 HKT
发布时间：15:28 2026-03-07 HKT
前利物浦门将卡里奥斯（Loris Karius）目前正在德乙的史浩克04效力，全力协助球队争升班，而其女主播妻子莉奥达（Diletta Leotta）近日在接受访问竟大谈夫妻的闺房事，更大赞自己有满分「10分」，令正在默默耕耘的卡里奥斯突然被受关注。
莉奥达公开谈闺房事
莉奥达意大利著名女主播，经常出现于意甲节目，她与卡利奥斯在2024年步入婚姻殿堂，此前两人已交往两年。莉奥达于2023年为卡里奥斯诞下一名女儿，并正期待著第二个孩子的降临。莉奥达近日接受女主播卡贝露（Victoria Cabello）访问时，毫不避讳地分享了她与卡里奥斯的闺房之乐，更自信地给自己「10分」满分，她说：「你知道，就像西西里的埃特纳火山，我喜欢它那种热情。总是要有些新鲜、不同的东西。」
卡里奥斯全力助史浩克04争升班
虽然爱妻在意大利是家喻户晓的电视红人，但卡里奥斯的足球事业却在德国重新起步。在利物浦度过了六年失意的岁月，期间曾被外借至比锡达斯及柏林联队后，卡里奥斯最终被艾利臣比加（Alisson）取代。随后他在纽卡素担任了两年的二号门将。卡里奥斯今季在德乙球队史浩克04重拾状态，已上阵23次，成为这支德国传统劲旅争取升上德甲的关键人物。
最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
5小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
2026-03-06 12:26 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT