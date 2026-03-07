体坛早报｜利物浦、皇马齐赢波　曼联票价加5％引发抗议

英格兰足总杯16强于今晨上演，利物浦以3：1淘汰狼队闯8强，报却联赛落败之仇。西甲方面，皇家马德里则凭华维迪于补时绝杀，以2：1险胜切尔达，保持争标希望。另一方面，曼联宣布连续4年加季票价格，更拟迁走600名季票座位，并将改建为贵宾席，引发球迷组织强烈抗议。此外，森林前主帅戴治（Sean Dyche）被炒后首度开腔，炮轰球员抱怨训练太累是找借口，并指「键盘战士」带风向导致其被炒。

安德鲁罗拔臣为利物浦先开纪录。美联社

华维迪于补时建功，替皇马绝杀对手。美联社

在卡域克的带领下，曼联有力争取下季的欧联资格。美联社

戴治仅带领森林114天便被辞退。法新社

