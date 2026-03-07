体坛早报｜利物浦、皇马齐赢波 曼联票价加5％引发抗议
更新时间：07:32 2026-03-07 HKT
英格兰足总杯16强于今晨上演，利物浦以3：1淘汰狼队闯8强，报却联赛落败之仇。西甲方面，皇家马德里则凭华维迪于补时绝杀，以2：1险胜切尔达，保持争标希望。另一方面，曼联宣布连续4年加季票价格，更拟迁走600名季票座位，并将改建为贵宾席，引发球迷组织强烈抗议。此外，森林前主帅戴治（Sean Dyche）被炒后首度开腔，炮轰球员抱怨训练太累是找借口，并指「键盘战士」带风向导致其被炒。
西甲｜华维迪94分钟绝杀 皇马 2：1 险胜切尔达保争标希望
英超｜曼联连续4年票价加5% 减600座位改建贵宾席引球迷愤怒
英超｜森林前主帅戴治轰键盘战士带风向 不满球员抱怨训练太辛劳
